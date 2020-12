Twitter nos dirá lo que tenemos en común con otro usuario para facilitar el networking

A veces queremos responder algún comentarios a otro usuario en Twitter, pero nos faltan palabras, argumentos, alguna forma de romper el hielo… Twitter quiere ayudarnos de una forma sencilla, ya que indicará los temas que tenemos en común para que sea sencillo comenzar la charla.

Lo anuncia en su cuenta de soporte de la siguiente forma:

En este ejemplo se puede ver un mensaje de ese tipo, donde indica las cuentas en común que ambos usuarios siguen:

Sometimes you have more in common than you think.

On Android, we’re testing a way to highlight things you have in common when you reply to someone you don’t follow or engage with. We may show the Topics you both follow, your mutual connections, or their profile bio. pic.twitter.com/aaPnCXtxTJ

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 17, 2020