Ben Affleck confesó la razón por la que decidió interpretar a Batman

A diferencia de Geoge Clooney el Batman de Ben Affleck es aún destacable para los fanáticos de DC, pues aunque la interpretación del ganador del Óscar no fue formidable como otros de sus colegas que dieron vida al personaje, el simple hecho de que formara parte del universo dc ya lo hace destacable en la cultura pop.

En una reciente entrevista el mismísimo Affleck ha revelado la verdadera razón por la que decidió enfundarse en el traje del vigilante.

“Hice Batman porque quería hacerlo por mis hijos. Quería hacer algo en lo que mi hijo se adentrará. Quiero decir, mis hijos no vieron Argo”, comienza Affleck en Variety. “Zack [Snyder] quería hacer una versión de la serie de novelas gráficas de Frank Miller Caballero Oscuro, la cual es una buena versión. Desafortunadamente, hay muchas razones por las que las cosas transcurren del modo en el que lo hacen en la industria cinematográfica y que tu cara esté en el póster no significa que estés dictando todas esas cosas”, continúa.

El actor ha recordado que dar vida a Batman valió la pena solo por poder llevar el traje en el cumpleaños de su hijo. “Llevé el traje a la fiesta de cumpleaños de mi hijo, lo que hizo que cada momento de sufrimiento en Liga de la Justicia valiese la pena”, añade.

Affleck también ha hablado de lo mal que lo pasó durante la producción del filme antes mencionado y de cómo empezó a abusar del alcohol durante su participación en él. “Empecé a beber demasiado durante Liga de la Justicia y es algo duro enfrentarte a eso. Llevo sobrio durante un tiempo ahora y me siento muy bien”, concluye.

Aunque parece que Affleck no repetirá como Batman en el futuro del universo cinematográfico de DC, el actor todavía tiene dos títulos por estrenar en la franquicia. Primero, los fans del vigilante volverán a verle en Justice League: The Snyder Cut, la versión de Liga de la Justicia que prepara Zack Snyder. También en The Flash, el filme sobre Barry Allen (Ezra Miller) que dirigirá Andy Muschietti. Por el momento, no se conocen más proyectos de Affleck como Batman.