Bolívar compra el 80 % de la ficha del juvenil más talentoso de Oriente Petrolero

Ronald Raldes, presidente de Oriente Petrolero, informó este jueves que su directorio decidió transferir al mediocampista Kevin Salvatierra Flores a Bolívar.

Sin dar a conocer el monto de la transferencia, el titular refinero explicó que vendieron el 80 por ciento de la ficha del volante de 19 años y que el resto del porcentaje (20%), quedará para el club verdolaga.

“Con estos recursos económicos que tendremos por la transacción nos dará la posibilidad de mejorar la infraestructura del club y darle mejor trato a las divisiones menores”, dijo Raldes, quien le deseó lo mejor a Salvatierra en este nuevo reto de su carrera deportiva.

Salvatierra fue el año pasado la joyita nacional que destacó en el Apertura, que finalizó el 31 de diciembre. Surgido en la cantera, llegó a Oriente a los 15 años. Quemó etapas y el año pasado dio el salto, desparramando talento y erigiéndose en una de las figuras del equipo, que no pudo hacer una buena campaña más allá del repunte que demostró en la recta final del torneo. En 20 partidos que jugó, Salvatierra marcó 3 goles.

“Hoy me toca despedirme de una entidad muy grande. Estoy agradecido por todo lo que me dio Oriente. Fue una decisión difícil para mí y mi familia. A este club llegué a mis 15 años. Acá me formé y cumplí uno de mis sueños que era jugar en Oriente. No es un adiós, es un hasta pronto porque voy a estar eternamente agradecido por las cosas que me dio este club”, dijo.

En Bolívar, el que anunció la contratación fue Marcelo Claure, presidente del club, desde sus redes sociales.

“Nuestro plantel tendrá el mejor talento joven boliviano, complementado con talento internacional con experiencia; eso nos hará explosivos. Bienvenido Kevin Salvatierra @bolivar_oficial. 19 años, volante habilidoso, desequilibrante y con amplia visión de juego”, escribió.