Cochabamba: Inauguran sala de terapia intensiva en el Hospital del Norte para casos Covid-19

Una sala de terapia intensiva para la atención de pacientes con el COVID-19 se inauguró en el Hospital del Norte de la ciudad de Cochabamba, informó este jueves el director de ese centro médico, José Luis Hidalgo.

“Es para dos grupos poblaciones, tanto para pacientes que son COVID-19 y para los pacientes que no tienen sintomatología y que en algún momento no saben, no les quieren atender mientras no se demuestre su sintomatología”, enfatizó en un acto realizado en ese nosocomio.

Según Hidalgo, el nuevo ambiente hospitalario cuenta con siete cubículos para atención de terapia intensiva, así como otros cuatro para servicios médicos de nivel intermedio.

La atención médica será brindada por seis galenos intensivistas y 20 profesionales del área de enfermería, complementó.

El director del Servicio Departamental de Salud, Yercin Mamani, pidió al personal designado que brinde una atención de calidad y calidez a los pacientes con coronavirus.

“Tengamos la mejor atención posible dentro de nuestras instalaciones”, acotó.

El alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, agregó que se contratará hasta el final de enero a más de 200 médicos para el Hospital del Norte, así otros centros de salud de dependencia municipal.