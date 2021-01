Decepcionados, aportantes dicen que proyecto de devolución no los beneficia

Fuente: paginasiete.bo

Manuel Filomeno / La Paz

Decepcionados, aportantes que piden la devolución de sus ahorros en cuentas previsionales de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), señalan que el proyecto de ley presentado en pasadas semanas por el Gobierno no beneficia a nadie y piden que se tomen en cuenta sus planteamientos antes de que se apruebe una norma.

El pasado 15 de enero, el Gobierno remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para la devolución parcial o total de aportes a las AFP, el cual permite el retiro de fondos en un rango máximo de 15% a 100%; pero establece exclusiones para seis grupos, entre éstos a quienes están trabajando en el sector público o privado y los que acumularon más de 100 mil bolivianos. El proyecto estipula que “de manera excepcional y por única vez los asegurados del Sistema Integral de Pensiones (SIP) podrán acceder de forma voluntaria a la devolución parcial o total de aportes”.

De acuerdo con representantes del Movimiento de Emergencia Nacional para la devolución de los aportes de las AFP (MEN) y aportantes particulares que esperan una norma para retirar parte de los ahorros de sus cuentas previsionales, el proyecto de ley presentado por el Gobierno es insuficiente y no beneficia a nadie, ya que los aportantes con menos ahorros solo podrán retirar sumas bajas y aquellos con más aportes no lo podrán hacer.

“Si es que me dejan retirar el 15% de mis aportes, eso no me va a ayudar a paliar esta crisis. Según el último extracto de la AFP, tengo en total 20.000 bolivianos ahorrados, es decir que sólo me devolverían 3.000 bolivianos y con eso apenas si puedo pagar algunas cuentas, imposible invertir en un negocio o vivir dignamente hasta que pueda conseguir un trabajo estable”, señaló Francisco Cáceres, un aportante de 39 años, desempleado desde julio del año pasado.

Como Francisco, otros aportantes sin empleo veían en el retiro de sus aportes una oportunidad para salir adelante económicamente, sin embargo, bajo las condiciones planteadas por el Gobierno en su proyecto de ley no creen que podrán beneficiarse de la medida.

“Esperaba poder retirar al menos el 100% de mis aportes y así poner un negocio, pero con el 15% apenas si podré sostener a mi familia por dos meses, me parece que el Gobierno nos ha tomado el pelo, aun cuando esta fue una promesa del actual presidente”, señaló Sonia Tellería, otra aportante.

Yerko Orozco, vicepresidente del MEN, señala por su parte que el proyecto tal como está no tiene ningún sentido, ya que, por ejemplo, excluye a las personas que trabajaron el año pasado.

“En las exclusiones, el proyecto de ley indica que no podrán acceder a retiros las personas que efectuaron aportes hasta diciembre de 2019 en el sector público, eso deja afuera a muchos funcionarios que fueron despedidos en los meses de la pandemia. Eso nos parece una exageración, hemos escuchado al Presidente decir que esta ley va a beneficiar a la mayor parte de los aportantes y eso no es así”, indicó.

Orozco agregó que el MEN presentó un proyecto de ley que establece un retiro máximo del 50% de los aportes bajo ciertas condiciones y también la posibilidad de acceder a un crédito por el 50% de lo ahorrado en las cuentas previsionales, con la garantía del 50% restante, lo que daría a los aportantes una opción diferente.

“Sabemos que hay aportantes que no quieren retirar lo que tienen en las AFP, pero necesitan el dinero, así que con un crédito de hasta el 50% de sus aportes con la garantía del saldo ellos podrían contar con los recursos que requieren”, puntualizó.

El vicepresidente del MEN indicó que esperan que los legisladores, que tratarán el proyecto de ley en las próximas semanas, tomen en cuenta las exigencias de su sector e incluyan sus criterios en una ley consensuada con los beneficiarios.

“Ya no pedimos que se trate nuestro proyecto, pedimos que se tome en cuenta nuestras propuestas y que se pueda sacar una ley que realmente beneficie a los aportantes”, argumentó.

Diputados socializarán proyecto de ley

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, anunció el pasado jueves que a fin de democratizar la construcción del proyecto de Ley 078/2020-2021 “Para la Devolución Total o Parcial de Aportes” de parte de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), desde la próxima semana se prevé la socialización de la propuesta legislativa con las organizaciones sociales.

“Todavía necesitamos reunirnos con las organizaciones sociales, quienes serán los beneficiarios, establecimos -entre tanto- que se debe llegar a un consenso, no podemos lanzar (la norma) alegremente sin que tenga el consentimiento de los beneficiarios y, por ello, la próxima semana se programará reuniones permanentes para poder establecer los parámetros de la devolución y también consensuar –socializar este proyecto de ley con los beneficiarios”, dijo Mamani a la prensa.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que el retiro es totalmente voluntario, pero tenemos que consensuar con aquellas hermanas y hermanos que no tienen fuentes de trabajo.

Según el informe del Ministerio de Economía, la norma proyecta la devolución de hasta el 15% de su saldo acumulado a quienes tienen aportes iguales o menores a 100 mil bolivianos, independientemente de su edad.

Por otro lado, el proyecto de norma establece que la devolución del 100% será para quienes tienen hasta 10.000 bolivianos acumulados, que cuenten con 50 años o más edad.