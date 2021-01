Derecho preferente: Sports Tv Rights anuncia que responderá a la FBF la próxima semana

Campeones

martes, 26 de enero de 2021 · 05:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

José Quiroga, dueño de Sports Tv Rights, adelantó ayer que responderá la próxima semana a la solicitud de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que le dio un plazo de cinco días para que defina si hará uso de la opción del derecho preferente para transmitir los partidos del campeonato de la División Profesional y desde este año la Copa Simón Bolívar.

“Estimamos la próxima semana, si Dios quiere”, resaltó. Apuntó que su empresa decidió, en las últimas horas, que no utilizará los 60 días que establece el contrato que se firmó en 2016. “Nuestra disposición de siempre en proceder correctamente y apoyar al deporte nacional, no utilizaremos el tiempo total que disponemos para responder porque entendemos la necesidad de ingresos los clubes”, dijo Quiroga.

Según el empresario, “la FBF exhortó un plazo de cinco días hábiles, se entiende que es una solicitud que respondamos en ese plazo. No es una imposición, a pesar que el contrato vigente indica un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de notificación, nosotros a fin de no afectar ninguna división del fútbol. No esperaremos ese tiempo para responder”.

Aclaró que “recién estamos analizando la documentación recibida. De igual manera la FBF nos indica que tienen necesidad de iniciar el nuevo campeonato 2021, pero la FBF según contrato tiene un campeonato pendiente de realización del año 2020”.