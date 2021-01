El mal clima retrasa llegada de 6.000 vacunas rusas

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Quispe / La Paz

El avión que transporta desde Rusia las primeras 6.000 vacunas Sputnik-V para Santa Cruz se retrasó por los problemas climáticos en esa parte del mundo. El ministro de Salud, Édgar Pozo, confía en que el cargamento llegue esta noche.

“Parece que hay algún problema climático en Corea (no dijo cuál de las dos Coreas, Norte o Sur) y eso ha retrasado un poco, pero estamos todavía pendientes de su llegada”, indicó Pozo a Página Siete. Añadió que dependiendo de las condiciones climáticas, el avión debería llegar en las próximas horas a suelo boliviano.

Desde Santa Cruz, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, dijo que no recibieron ninguna información del Gobierno sobre la hora del arribo del cargamento médico. “Todavía estoy esperando que nos confirmen para tenerlas a mano y preparar la distribución, pero no me han informado nada”, ratificó a este medio.

El director del Sedes recordó que el presidente Luis Arce informó al gobernador Rubén Costas durante la reunión del lunes 4 en La Paz, que las primeras 6.000 dosis llegarían este domingo 10 de enero. “Ojalá cumplan el compromiso sobre todo en las cantidades que se necesitan”, agregó Ríos. Por su lado, el jefe de Epidemiología, Carlos Hurtado, corroboró que siguen a la espera de la llegada de las vacunas. “Nos enteramos de que a finales de enero llegarán las 6.000 vacunas, cuando se habían comprometido que llegarían antes para Santa Cruz”, dijo.