El modelo 2021 de Wilstermann combina juventud y experiencia

Fuente: lostiempos.com

El modelo 2021 de Wilstermann pretende combinar la juventud con la experiencia, para conquistar los dos objetivos de esta temporada: el título del torneo nacional y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

Bajo la dirección técnica de Mauricio Soria, la dirigencia aviadora apostó por un cambio de poco más del 40 por ciento de la columna vertebral del equipo de los últimos cuatro años, en los que el equipo conquistó dos títulos nacionales y llegó a los cuartos y octavos de final de la Copa Libertadores 2017 y 2020, respectivamente.

Si bien esta temporada se tendrá la experiencia de jugadores consagrados en Wilstermann como Arnaldo Giménez, Serginho, Cristian Chávez y Serginho, se apuesta por dar mayor oportunidad a los jóvenes. De momento, se tiene confirmada la presencia de cuatro juveniles: Daniel Sandy, Fabio Díaz, Edgar

Olivares y Luis Rodríguez, todos ellos sub-20.

Según el análisis del historiador y expresidente del club aviador Mauricio Méndez, está claro que la plantilla actual “es más limitada en cuanto a jugadores conocidos que la plantilla de 2020”, debido a que los nuevos jugadores que llegan al plantel “son muy poco reconocidos o conocidos, pues han militado en otros planteles y no han sido figuras descollantes; sin embargo, hay por lo menos un par y hasta tres de ellos que creo que se van a amoldar al juego que pretende Soria y que van a ser verdaderos refuerzos en el transcurrir del tiempo”.

Éstas son las nuevas incorporaciones que la dirigencia confirmó hasta la fecha: Edson Pérez (ex Nacional Potosí), Cristian Coimbra (ex Real Santa Cruz), Adriel Fernández (ex-Aurora), Luis José Vargas (ex-Blooming), Rodrigo Vargas (ex Royal Pari), Carlos Añez (ex The Strongest) y Maximiliano Ortiz (ex The Strongest).

Es posible que en las siguientes horas se oficialice la contratación del volante Damian Lizio. Otro nombre que también suena como seguro en Wilstermann es la del golero Lucas Galarza.

Para Méndez, uno de los hinchas más acérrimos del Aviador, la columna vertebral “en gran parte está intacta”, sobre todo desde el medio campo hacia arriba.

“Ahora sí lo vamos a ver a Humberto Osorio, que sigo pensando que es un gran centro delantero. Pato Rodríguez va a demostrar en la Liga lo que ya nos ha mostrado la Libertadores. Serginho y el Pochi, figuras ya consagradas”, explica Méndez.

La línea que más dudas genera es la defensiva y la contención, que es donde más cambios hubo en Wilstermann; además de saber si Gilbert Álvarez podrá recuperar el nivel de hace un par de años.

En los últimos años, Wilstermann siempre hizo ruido con sus refuerzos; sin embargo, esta temporada la hinchada empezó a reclamar porque muchos se fueron y los que llegaron no llenaron sus expectativas.

Es por esta razón que Méndez pide el beneficio de la duda y brindar un voto de confianza no sólo al equipo que se conforma, sino también al cuerpo técnico.

“Tenemos muchas ganas de que sea un gran año para el equipo. Conocemos al cuerpo técnico, esperemos que sea un gran año, tenemos un buen equipo”, dijo uno de los referentes que renovó con Wilstermann, Moisés Villarroel, quien pidió el apoyo a la hinchada, porque ellos “siempre daremos lo mejor, pelearemos por el título”.

El presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que se arma este plantel para luchar por el título y volver a llegar a la Copa Libertadores de 2022.

Esta temporada se apuesta además en bajar la planilla del plantel. El año pasado el costo del equipo llegaba a cerca de los 300 mil dólares mensuales. Este 2021 se habla de no superar los 170 mil dólares.

Renovaciones que aún están en duda

Las renovaciones de Carlos Melgar y Jaime Arrascaita aún está en proceso.

Tampoco se descartó la renovación con el argentino Esteban Orfano, tras la salida del paraguayo Ismael Benegas.