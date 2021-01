El príncipe y la primera dama: la larga amistad entre Harry y Jill Biden

Pero en ese tiempo, Jill Biden y Harry tuvieron más oportunidades de verse. Jill Biden viajó en septiembre de 2014 a los primeros Invictus, celebrados en Londres, para arropar el debut del sueño de Harry. Y Joe Biden bromeó bastante con ello: «Mi mujer está pasando el fin de semana con el príncipe Harry», se reía en [declaraciones a The Guardian](’m paraphrasing – everywhere Prince Harry went, he had this blonde woman on his arm. The vice-president’s wife! I’m a little worried here, you know what I mean?”). Y he visto que los periódicos dicen que Harry va del brazo con una mujer rubia, ¡la esposa del vicepresidente! Estoy un poco preocupado, ¿sabes?».

La broma se convirtió en recurrente: aparte de actos oficiales y extraoficiales –Michelle Obama y Jill Biden invitaban al menos una vez al año a Harry a la Casa Blanca–, Jill y Harry también se vieron en otros juegos de veteranos, en 2016. En Virginia, donde Biden ha sido durante años profesora de inglés en una universidad pública. Ese mismo año, Joe Biden y Harry, junto a Jill, coincidieron en los Invictus de Orlando, donde vieron juntos un partido de rugby y Joe volvió a bromear sobre la agenda de su mujer y del príncipe: «¡Pasan demasiado tiempo juntos!». Bromas aparte, en esos Invictus Harry y Joe Biden también se hicieron rápidamente amigos. El matrimonio tenía fresca la pérdida de Beau (el motivo por el que Joe Biden no participó en las primarias para las elecciones de 2016), pero ambos regaron de sonrisas y ánimo los primeros Invictus en Estados Unidos de Harry.