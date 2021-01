Familia de Felipe Quispe descarta autopsia y los restos son velados en El Alto

Santos Quispe, hijo de Felipe Quispe, manifestó que descartan realizar una autopsia a su papá y señaló que los restos son velados en la ciudad de El Alto (La Paz).

«Él ha muerto por un infarto, es una muerte natural», dijo Santos a tiempo de descartar que se le hará una autopsia porque «mi padre me dijo, cuando yo muera, no quiero que nadie me corte nadie y nosotros respetamos su opinión», dijo en contacto con Unitel.

Felipe Quispe, quien se postuló para ser Gobernador de La Paz, se encontraba en campaña electoral por las provincias de La Paz y ayer por la tarde retornó, de manera sorpresiva, a su hogar. Comió junto a su hijo y “luego de un rato», se desvaneció. «Fue un paro (cardiaco) fulminante”, relató Santos en otra entrevista con Red Uno.

«La persona que ha hablado que tenía Covid es todo mentira, él no tenía. Tenía problemas de sangre, era poliglobulia y eso le dificultaba en la circulación», manifestó.

Santos invitó a las personas que deseen despedirse de su papá e indicó que el lugar del velorio se encuentra en calle Arturo Valle #3123, detrás del local Odiseo, en la zona 16 de Julio.

El hijo de “El Mallku” explicó que en el sitio se cumplirán las normas de bioseguridad como la desinfección y el uso de barbijo.

Ayer, el expresidente, Jorge «Tuto» Quiroga, manifestó que Felipe Quispe, al ser exsenador, debía ser velado en el Congreso. Mientras que el exmandatario, Evo Morales, pidió hoy a los diputados brindar un «justo homenaje».

El líder indígena nació en Achacachi, fue miembro del Movimiento Indígena Túpac Katari, activista político indianista, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y docente en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).