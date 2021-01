Infanticidio: bebés y menores de 2 años son mayormente las víctimas

La fiscal departamental, Nuria Gonzales, dijo que los padres, padrastros u otros familiares suelen ser los autores de los crímenes y que están con detención preventiva, y procesados.

Mariela CossÍo M.

Los recién nacidos y los infantes menores de dos años son, en su mayoría, las víctimas de infanticidio, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, a tiempo de dar a conocer que 11 niños perdieron la vida la anterior gestión a manos de sus padrastros, progenitores, familiares u otros cercanos, cuando ellos deberían protegerlos de “todo mal”.

“El índice mayor está en recién nacidos e infantes que están por debajo de los dos años; es el grupo más vulnerable en cuanto a los infanticidios. Lo más terrible es que en muchos casos los autores son familiares como los papás, padrastros, tíos u otros del círculo de la familia”, señaló Gonzales.

Uno de los casos que conmocionó en el departamento fue la muerte de Jhoan, un niño de un año y cuatro meses, que fue encontrado sin vida envuelto en un aguayo a orillas del río Khora I en Vinto, el 10 de noviembre de 2020.

El cuerpo sin vida estaba cubierto con unas piedras para que no lo encontraran, pero fue Maribel A.M., la madre de 21 años, quien después de entrar en contradicciones confesó el crimen y dirigió a los investigadores al lugar declarándose autora del infanticidio e involucró a otra persona más, con quien ella estaba manteniendo una relación sentimental.

Maribel sostuvo inicialmente que el niño murió a causa de una diarrea aguda. Su pareja, padre de Jhoan y de otros dos niños más (de 3 y 5 años), señaló que encontró a su concubina en la casa de su vecino y le preguntó por el pequeño, pero no recibía información hasta que, a tanta insistencia, le dijo que el menor estaba muerto y que lo había enterrado en un río.

Ella había abandonado su hogar unos cinco días antes, después de una convivencia de cinco años, y estaba en un domicilio particular del barrio Entre Ríos de la zona Carmen los Andes. Maribel dirigió a los investigadores hasta el lugar donde el cuerpo de Jhoan estaba enterrado. “Tenía problemas con mi esposo, mucho peleábamos y me ultrajaba por eso lo he hecho. Yo sola lo he traído (el cuerpo del niño)”, dijo la joven.

Jhoan fue estrangulado y su madre fue enviada a prisión, con detención preventiva, como la principal sospechosa del infanticidio. Sus hermanitos se quedaron al cuidado de su padre, mientras el vecino es buscado por los efectivos.

Según datos de la Fiscalía, no hay ninguna sentencia por las 11 muertes registradas en 2020. Sin embargo, la Fiscal indicó que se ha identificado a los autores y que se encuentran con detención preventiva. En tanto, los procesos están en investigación preliminar o preparatoria con miras a que la autoridad jurisdiccional, en juicio oral, emita una sentencia condenatoria con las pruebas colectadas por el Ministerio Público.

LOS MÁS VULNERABLES

La mayoría de las víctimas tienen menos de dos años. Los cuerpos de unos gemelos, de siete meses, fueron encontrados en un terreno agrícola en la comunidad de Monte Canto en Sipe Sipe. Una vecina encontró los cadáveres de los bebés, mientras regaba sus plantas, en junio de 2020.

De acuerdo con la autopsia, los menores tenían papel higiénico en las vías respiratorias y la causa de muerte, en ambos casos, fue anoxia cerebral y por sofocación, es decir, fueron asfixiados. La madre, de 26 años, de los pequeños dijo que la noche anterior durmió con su hijo mayor, de cuatro años, mientras su pareja se quedó con los gemelos.

Señaló que, cuando despertó, su esposo y sus hijos no estaban en la vivienda. Poco después, se enteró que sus gemelos fueron encontrados sin vida en un lote a unas dos cuadras de su casa y el padre estaba siendo buscado por la Policía. La mujer entró en contradicciones, fue imputada y puesta ante un juez, quien la envió al penal de San Sebastián (mujeres) por el presunto infanticidio de sus hijos.

DATOS

El Ministerio Público registró 51 infanticidios a nivel nacional, donde los menores de 0 a 12 años fueron victimados por sus padres o familiares cercanos, en 2020.

La Paz y Cochabamba concentran el 53% de los casos. El primero reportó 16 infanticidios y el segundo 11. Le siguen, Oruro con 9 crímenes, Santa Cruz con 8, Potosí con 5 y Chuquisaca y Beni tiene a un caso cada uno.

El 41% de las víctimas tenían entre 0 y un año. En tanto, el 27% estaban entre uno y cinco años, y el 31% tenían entre cinco y 12 años. La causa de muerte de los niños, en su mayoría, fue por asfixia, golpe o traumatismo. En algunos casos hubo uso de armas cortantes y otros.

Sobre la situación de los procesos, 13 de 43 infanticidios han concluido. Además, 18 están en etapa preparatoria, 4 en investigación preliminar y 8 en juicio. En algunos casos se registró más de una víctima.

Fuente: Opinión