Lección no aprendida: vuelven a escasear fármacos a falta de una industria nacional

El Gobierno asegura que no faltará oxígeno ni medicamentos y aprobó un decreto que establece arancel cero para las importaciones de fármacos, pruebas y vacunas. Se anuncia producción estatal.

Leny Chuquimia / La Paz

Medicamentos básicos y de alta complejidad para el tratamiento de pacientes ambulatorios o internados en terapia intensiva por Covid-19 empiezan a escasear en el país. El 70% de estos son importados a falta de una industria nacional fuerte. El Gobierno instruyó un arancel cero para la importación de estos insumos y asegura que no habrá desabastecimiento de oxígeno, como ocurrió en la primera ola.

“Estamos buscando Remdesivir y Azitromicina, pero no hay. En una farmacia nos han pedido sumas muy altas y hemos preguntado hasta por internet”, señaló Alcira M., mientras preguntaba por los remedios para tratar Covid-19 en un establecimiento de Miraflores. “Aquí conseguí para un tío en la primera crisis. Ahora quiero para mi hermano, pero no hay”, insistió.

“Estamos previendo que podría ocurrir lo mismo que pasó de junio a septiembre de 2020, cuando se especuló de manera inmisericorde con las familias. Se generó un mercado negro y se hizo negocio con la salud. Por ello estamos tratando de abastecernos adecuadamente”, dijo el ministro de Salud, Édgar Pozo.

Desde el inicio de la emergencia, en marzo de 2020, varios expertos señalaron que una de las tarea principales debería ser reforzar la industria farmacéutica nacional. El analista económico Gonzalo Chávez fue uno de ellos.

“Una de las medidas importantes no sólo para el tema sanitario sino para lo económico debió ser el apoyo a la industria de los insumos médicos, ya sea de barbijos, ropa de bioseguridad como de fármacos y equipos”, afirmó el analista.

Sostuvo que esta medida ayudaría a atender la pandemia y a mejorar el sistema de salud a futuro, ya que ahora dependemos de laboratorios extranjeros. “En Bolivia deberíamos hacer las pruebas y producir los fármacos más buscados, algo que los países vecinos sí hacen”.

Peregrinar por las farmacias

En entrevista con Cadena A, Pozo aseguró que no hay una escasez como la del año pasado, ya que aún “es se encuentran en el mercado” fármacos como “Azitromicina, Dexametasona, Aspirina e Ivermectina”.

Sin embargo, como Alcira, muchos familiares de pacientes -internados en terapias intermedias, intensivas o que están en sus domicilios con síntomas graves- peregrinan en busca de algunos medicamentos. Pueden recorrer hasta 15 farmacias antes de encontrar lo que buscan.

Página Siete recorrió algunos de estos dispensadores de Miraflores y del centro paceño. Advirtió que si bien hay alternativas, los remedios más conocidos se agotan rápidamente.

En muchos establecimientos no cuentan con Aspirina pero sí con aspirinetas u otros compuestos. Los antigripales más populares se acabaron pero se tienen otras opciones genéricas.

Algo que llamó la atención es que el precio o la disponibilidad de insumos como zinc o ácido fólico -muy buscados para la prevención y atención temprana- varíen de una farmacia a otra.

Para terapia intensiva

Pero los que más dificultades tienen para conseguir medicamentos son los familiares que buscan fármacos para pacientes en terapia intensiva en La Paz o Santa Cruz. Además del Remdesivir, se precisan sedantes, relajantes musculares, anestésicos y antimicóticos que requieren de monitoreo continuo. Muchos de ellos deben ser suministrados sólo por los hospitales; pero al no contar con el suministro, los familiares deben buscarlos.

En una entrevista con Página Siete Adrián Ávila, miembro de la Sociedad de Medicina Crítica, señaló que al no tener los fármacos, usan sustitutos que no son totalmente adecuados.

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, manifestó que una internación en terapia intensiva requiere de al menos 60 medicamentos específicos.

“Hay que importarlos, no importa de dónde porque hay que resolver el problema. El problema está en que no tenemos en Bolivia una empresa nacional que produzca estos fármacos, pero el Presidente ya ha señalado que esto camina como un proyecto. Una vez que pase la emergencia, posiblemente el país trabaje en la constitución de una empresa nacional para poder producir nuestros propios medicamentos”, sostuvo Ritcher.

Según datos de la Asociación de Farmacias (Asofar), hasta 2019 se evidenció que el 70% de los productos que ofrecen las farmacias son importados. Gran parte de los medicamentos vienen de Argentina, Chile, Colombia, India, Suiza, Alemania y últimamente de China.

¿Qué pasará con el oxígeno?

Los operarios de los pequeños negocios de recarga y venta de botellones de oxígeno señalan que por el momento cubren la demanda de la población, pero que ya han notado un alza en los requerimientos de los clientes.

Según la Agemed, en el país hay 11 empresas que están autorizadas para el suministro del gas medicinal. En La Paz sólo dos -Praxair y 3H- son industriales.

La primera es la proveedora del 66% del mercado medicinal del país y su planta está en Santa Cruz. En La Paz, 31 de los 32 hospitales dependen de Praxair.

“El oxígeno está garantizado, las instituciones públicas y privadas que proveen este elemento nos garantizaron el abastecimiento”, dijo el titular de Salud.

Pozo explicó que tuvo reuniones con las empresas proveedoras para evitar que haya un desabastecimiento del insumo. Recordó que el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4438 que fija un arancel cero para su importación y la de otros que son necesarios para la lucha contra la Covid-19.

Precios de algunos de los más buscados

Agemed El 6 de enero, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud aprobó la lista de precios de medicamentos e insumos más requeridos en el contexto de la pandemia. La nómina está disponible en el portal www.agemed.gob.bo y consta de más de 1.200 ítems. A continuación presentamos algunos costos referenciales de los productos más buscados.

Paracetamol Los comprimidos de 500 mg, de acuerdo con el país de producción, laboratorio y si están recubiertos o no, tienen un costo de entre 0,26 y 0, 80 bolivianos, cada uno. En jarabe el precio -de acuerdo con el volumen- es de 12 a 20 bolivianos.

Remdesivir Este fármaco es de los más solicitados por pacientes que se encuentran en terapia intensiva, aunque no es parte del protocolo Covid. La Agemed identificó dos presentaciones. La de origen en Bangladesh tiene un costo de 1.440 bolivianos, mientras la que llega de la India tiene un precio de 2.088 bolivianos.

Ivermectina Cada tableta y comprimido, recubiertos o no, de 6mg tiene un costo que varía de los 7,8 bolivianos a los 14,40 bolivianos, de acuerdo con el laboratorio o país de origen. La opción nacional oscila entre los 9,25 y los 11,38 bolivianos por cada gragea.

Azitromicina En la lista hay 110 opciones para este remedio. El costo de las tabletas de 500mg varía entre 4,38 y 43,33 bolivianos por cada una. La suspensión de 200mg/ 5ml en frasco de 15ml puede costar de 29,90 a 82,80 bolivianos. El polvo para suspensión puede costar de 31 a 149 bolivianos.

Cálculo sobre 1.700 ítems usados en la emergencia

Industria nacional abastece sólo 37%

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 67% de los insumos médicos, medicamentos o equipos destinados a atender la pandemia de Covid-19 en Bolivia son importados. La industria nacional sólo logra cubrir el 37% de los necesarios.

“Sobre la base de cálculo de un aproximado de 1.700 ítems, se estima que la industria nacional abasteció con un 37% de los insumos médicos, medicamentos y equipos destinados a atender la pandemia del Covid-19, mientras que el restante 67% fue de origen importado”, señaló el gerente general del IBCE, Gary Antonio Rodríguez A.

Según los datos proporcionados entre enero y octubre de 2020, el país importó 11,5 millones de kilos de insumos médicos, medicamentos y equipos hospitalarios, por un costo de 308, 3 millones de dólares.

Su reporte estadístico advierte que entre junio y octubre las internaciones superaron a las hechas en el mismo periodo de 2019. China fue el origen de la mayoría de los productos.

Rodríguez señaló que una de las principales dificultades para las importación y provisión de insumos médicos se dio por la oferta en el exterior, lo que ocasionó la subida de precios.

“Las cuarentenas interrumpieron el normal abastecimiento, ocasionaron problemas de logística y transporte por puertos y aeropuertos cerrados y después, por el volumen de importación que se vio multiplicado. El agotamiento de la materia prima subió su cotización por la mayor demanda, a nivel de fabricantes y el precio del transporte aéreo se cuadruplicó”, afirmó

Añadió que siempre es mejor prevenir, que curar y que hay muchas lecciones aprendidas durante este último tiempo que deben ser puestas en práctica.

En función a ello hizo algunas recomendaciones para la Aduana, como implementar trámites en línea desde el inicio hasta la liberación de la carga; dar “canal verde” y liberar de aranceles durante la emergencia sanitaria; capacitar a su personal y operadores externos sobre los cambios normativos y procedimientos para evitar trabas o demoras por desconocimiento.

Además, ve que es necesario priorizar los trámites de despacho aduanero por parte de Agemed, para emitirse en menos de 24 horas

Silva denuncia que farmacias suben precios

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, denunció que hay farmacias que están especulando con los precios de los medicamentos más demandados para el tratamiento de la Covid-19. Dijo que se detectó una elevación paulatina de los costos de fármacos como Ivermectina, antigripales y otros insumos como alcohol.

“Hay bastantes quejas y denuncias, por eso estamos realizando operativos y verificaciones a diferentes farmacias del país. Se está exigiendo que estos establecimientos publiquen la lista de precios de los medicamentos”, señaló la autoridad.

Añadió que no es necesario contar con una normativa específica para esta medida, sino que las farmacias “tienen la obligación” -en el marco del derecho a la información-, de dar a conocer a los consumidores la relación de precios y los medicamentos que tienen disponibles.

En un reporte preliminar sobre los primeros operativos señaló que de los establecimientos visitados en todo el país, sólo el 20% cumplía con la instrucción.

“Paulatinamente están incrementando los precios de los productos farmacéuticos genéricos. Muchos son productos elaborados en nuestro país que tienen un costo más bajo frente a los comerciales que en su mayoría son importados. Lamentablemente, esto que debería ser un reto de todos, hay personas inescrupulosas -en las farmacias, los proveedores o los laboratorios- que se aprovechan de la pandemia”, lamentó el viceministro Silva.

Asimismo los propietarios de las farmacias señalan que los precios se elevan porque los proveedores les entregan los medicamentos a costos más altos, tal como ocurrió en la primera ola cuando los fármacos eran más costosos porque escaseaban en todo el mundo, debido a la alta demanda de la población.

Señalan que mientras los laboratorios y proveedores les dicen que no tienen stock, el mercado informal cuenta con estos medicamentos para la oferta.

Aseguran que esta situación fue denunciada antes de la emergencia cuando el sector pidió uniformar los precios, frenar el contrabando y trabajar en la nueva ley de medicamentos.

Kathia Salazar, concejala de La Paz -uno de los municipios con un incremento acelerado de casos positivos de Covid-19- mostró su preocupación por esta situación. Pidió a las autoridades competentes reforzar los controles.

“Sabemos que hay algunos medicamentos que se requieren de manera persistente y lamentablemente hemos visto que hay ofertas de precios elevados, exagerados, precios abusivos, totalmente descontrolados, que no pueden ser pagados por las personas. No están al alcance de cualquier familia y eso no puede suceder”, dijo Salazar.

Ante los anuncios de la llegada de determinados medicamentos y su venta por medio de las redes sociales, Silva recordó que las únicas instancias legales para la distribución son las farmacias. Por esto, pidió a dichos establecimientos ayudar a superar este difícil momento.

En entrevista con Red Uno, indicó que es necesario implementar farmacias populares que estén a cargo de los municipios o gobernaciones. Esto, dijo, ayudaría a la población a acceder a los fármacos.

