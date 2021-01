Ministro Pozo dio positivo a Covid-19 y analiza su permanencia en el gabinete

Página Siete Digital

El ministro de Salud, Édgar Pozo, confirmó que dio positivo al coronavirus. La autoridad aseguró que presentó los primeros síntomas de la enfermedad hace ya algunos días y que le impiden continuar con sus funciones al mando de la cartera de Salud.

“Estoy en tratamiento bajo aislamiento domiciliario por el Covid (…), estoy en casa con tratamiento, mi estado general no es malo, pero tengo que guardar todos los recaudos que el protocolo exige y obviamente esto incluye el no trabajar para no tener problemas con otras personas y perjudicarlas”, declaró Pozo a Radio Fides.

La autoridad se encuentra estable, guarda aislamiento en su domicilio y sigue el respectivo tratamiento contra el virus. Los viceministerios del área se harán cargo de esta repartición estatal hasta el retorno de Pozo.

El Ministro manifestó que analizará su permanencia en el Gabinete Ministerial de Luis Arce, debido a que por su edad se encuentra en el grupo de riesgo de personas a las cuales la enfermedad podría afectar en mayor magnitud.

“Eso (su permanencia) está en veremos, no lo tengo claro, pero lo voy a analizar los próximos días (…), no tengo 40 años, tengo poco más de 70 y las condiciones de una persona que está cursando está edad es de riego”, agregó la autoridad de la cartera de Salud.

Hace instantes, Arce lamentó que Pozo haya caído en problemas de salud, aunque no precisó cual era la dolencia del Ministro.

“Tenemos el desafío de la salud, lamentamos que nuestro ministro de Salud haya caído en problemas de salud desde ya bastantes días atrás, lamentablemente”, expresó Arce en el Gabinete Ampliado.

Con Pozo, ya son cuatro los ministros del Gabinete del mandatario que se contagiaron la enfermedad. El primero fue Edmundo Novillo (Defensa), después se confirmó el caso de Rogelio Mayta (canciller), y más tarde el caso de Édgar Montaño (Obras Públicas).