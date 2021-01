Nissan quiere que lleves tu oficina a cualquier lugar con este nuevo concepto

Nissan quiere darle una nueva funcionalidad a la NV350 convirtiéndola en un espacio de trabajo que puedas llevar a cualquier lugar.

Esta propuesta, presentada en el Salón del Automóvil de Tokio 2021, deja ver un vehículo que combina una serie de características para convertirse en una oficina móvil ideal para trabajar al aire libre.

Así es el concepto de Nissan para llevar tu oficina a cualquier lugar

Esta puede ser una propuesta ideal para los nómades digitales o aquellos que gustan de viajar mientras siguen con su rutina de trabajo. Este concepto de Nissan propone tener una estación de trabajo retráctil que puedes controlar con tu dispositivo móvil.

Así que si bien puedes trabajar dentro del vehículo, el encanto de esta propuesta es que puedas deslizar tu oficina afuera para trabajar al aire libre. Así que puedes optar por tener un lugar privado en el interior o buscar un lugar relajado para disfrutar de la naturaleza mientras estás frente a la pantalla.

Tal como ves en el vídeo, en esta NV350 Caravan Office Pod podrás usar tu portátil, tu móvil, agenda y todo lo que solemos tener sobre la mesa del escritorio, sin problemas. El módulo completo se desplaza, así que tendrás tu escritorio, junto con la silla de diseño ergonómico Cosm de Herman Miller, en tu estación de trabajo al aire libre.

De esa manera, podrás moverte a cualquier ubicación y disfrutar el día mientras sigues tu rutina de trabajo. Y por supuesto, también podría convertirse en una solución ideal para aquellos trabajos que suelen realizar atención al cliente ambulante.

Y si estamos hablando de oficina, no puede faltar el café. Un detalle que también ha pensado el equipo de Nissan, ya que ha integrado en su concepto a una estación de café. También tiene algunos detalles a destacar, por ejemplo, el piso del módulo tiene un panel transparente, los bordes de la oficina cuenta con iluminación LED y la guantera tiene un sistema de luz ultravioleta para desinfectar todos los elementos.

Si quieres relajarte un momento, o disfrutar las vistas, puedes improvisar una mini azotea en el techo del vehículo, con sillón, sombrilla retráctil, etc. Y no, no tendrás que buscar una escalera, ya que podrás subir a la azotea desde el interior del vehículo.

Por el momento, este es solo un concepto, así que habrá que esperar para ver si Nissan lo convierte en una de sus futuras ofertas.