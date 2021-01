Obligan a vestir pollera a presidente del Concejo de Cocapata exigiendo la presencia del alcalde

Pobladores afines al MAS obligaron al presidente del Concejo Municipal de Cocapata, Félix Padilla Aguilar, a vestir una pollera y un sombrero de mujer a manera de castigo porque este comprometió la presencia del alcalde en las oficinas, y como protesta porque en las listas de candidatos para la Alcaldía no estaba un postulante de consenso.

Los hechos sucedieron la tarde de este miércoles 27 de enero en la oficina de enlace de Cocapata ubicada en la calle Constantino Morales, en el municipio de Quillacollo, donde un grupo de personas puso a Padilla de espaldas en un pilar, mientras la gente sostenía sus manos por detrás. A su alrededor le gritaban reclamando por la presencia del alcalde Darío Cabrera.

También mencionaron que uno de los candidatos elegidos por consenso no estaba en la lista para alcalde y que en su lugar pusieron a otra persona. Se dirigieron al dirigente Rimer Ágreda, dirigente del MAS en Cochabamba a quien acusaron de hacer una selección a dedo.

Padilla confirmó los hechos a OPINIÓN y dijo que sucedió aproximadamente a las 15.00, aunque asegura que no sufrió ninguna agresión y que todo se debió a que él prometió a la gente que el alcalde se haría presente para explicar sobre un financiamiento previsto para la Municipalidad a las 10 de la mañana y como no llegaba, la gente se exaltó.

“No todos somos iguales. Es cierto que me han colocado una pollera porque me comprometí a que el alcalde se haría presente en la oficina, pero él estaba haciendo trabajos técnicos y por eso no pudo y tal vez eso no entendió la gente”, dijo.

Agregó casi de inmediato: “No había ninguna agresión, solo me han puesto pollera para hacernos quedar mal. No me niego que me han puesto pollera, pero no nos han agredido nada”, dijo desde aún la oficina de enlace.

Consideró que el hecho de que lo mantengan con las manos inmovilizadas en un pilar del edificio no se puede tomar como una toma de rehén o agresión. “Ya hemos hablado con el alcalde y vendrá a darnos la cara”.

Dijo que la gente está en su derecho de reclamar, pero que es el Alcalde el que debe informar.

Otro grupo, dijo a un canal de televisión señaló que hay diferencias políticas porque son seguidores de Simón Choquevillca, quien no figuraba en las listas de candidatos de las elecciones subnacionales de marzo de este año.

Según se supo, se trata del mismo grupo que bloqueó la carretera al occidente y protestó hoy en puertas de la Federación Única de Campesinos exigiendo que Choquevillca sea el candidato a la Alcaldía de Cocapata por el MAS. Sin embargo, otros pobladores exigen que se elija al candidato en consenso y con las bases, y el que sea nombrado por la mayoría de las comunidades sea el que los represente.