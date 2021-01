Paz apoya un encuentro nacional para temas de salud, economía y elecciones

Fuente: Página Siete

El vicepresidente de la Cámara de Senadores, Rodrigo Paz, planteó este lunes al Gobierno que convoque a un encuentro nacional en el que se trate principalmente los temas referidos a salud y economía, para que la población en general sepa a qué se apunta en estos dos temas, además de asegurar que la fecha de las elecciones también debería ser discutida en este encuentro.

“Le propongo al Gobierno que convoque a un gran acuerdo nacional, un encuentro para armar un gran equipo en economía, en salud y en la justicia que no es un tema preponderante ahora, pero que la convoque ya, no va a ser perdedor el Gobierno si convoca a los sectores, no tendrá la imagen de que no tiene ruta más bien tenemos que generar equipos para un futuro del país”, dijo Paz.

Además explicó que no se puede trabajar con sectores por separado, como lo hace el Gobierno, sino que la idea es que todos propongan planes para ayudar tanto a la salud como a la economía.

Respecto a las elecciones indicó que este tema debe ser tratado por el encuentro nacional y ellos deberán ser quienes vean si se posterga o se realizan las elecciones planificadas para el próximo 7 de marzo.

“Creo que el Gobierno tiene cierta paranoia con lo acontecido con la señora Jeanine (Añez) en el pasado, que antes de entrar a las elecciones tenía la oportunidad de ser presidenta, pero la postergación le trajo problemas por temas como los respiradores y no sé si el Gobierno está más preocupado porque le ocurra algo parecido”, declaró.