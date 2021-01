Tarija: Gobernación desembolsa Bs 500.000 para 40 nuevos beneficiarios del Fopedt

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Este jueves al promediar las 10.00, el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, realizó la entrega de cheques para beneficiarios del Fondo de Promoción Económica Departamental de Tarija (Fopedt), mediante un acto protocolar desarrollado en el Salón Rojo de la Gobernación.

Alrededor de 40 personas serán los nuevos prestatarios de este fondo, que desde el levantamiento de la cuarentena rígida, desembolsó aproximadamente Bs 10 millones en toda la región.

“Eso está circulando y es parte del esfuerzo para reactivar la economía, estamos trabajando para regular las actividades no esenciales, aquello de lo que podemos prescindir, para no afectar las actividades económicas y no tener que quedarnos en nuestras casas”, manifestó la autoridad, a tiempo de destacar el periodo de diferimiento de créditos del Fopedt para aquellos prestatarios que así lo requieran.

El director del Fondo Oportunidad, Luis Carlos Barrios, explicó que desde junio del 2020, momento en que se dinamizó la cuarentena por la pandemia del coronavirus, este programa ha llegado a 450 personas que, en su mayoría, pertenecen a rubros como el transporte, micro y pequeñas empresas y el comercio.

“Estos tres sectores están trabajando para lograr dinamizar la economía local a través de las empresas que son los motores distribuidos a lo largo de Tarija, que logran mover la economía en diferentes rubros, a la fecha hemos desembolsado Bs 42 millones porque ustedes están devolviendo los recursos que se han prestado”, enfatizó, refiriéndose a los beneficiarios que se encontraban en la audiencia.

ElAPUNTE

Mora muy poco significativa

Del millón de bolivianos que ha retornado en el último tiempo a las arcas del Fondo Oportunidad, la mitad ha sido dispuesta para impulsar nuevos emprendimientos, cabe destacar que respecto a la mora de los prestatarios, la cifra únicamente alcanza el 0,6%, a pesar de la emergencia sanitaria.

Oliva aseguró que a medida que los deudores cancelen sus cuotas, podrán acceder al refinanciamiento de créditos.