Titular de San José: «Llueven demandas, la deuda supera los $us 5 millones»

Fuente: paginasiete.bo

Extrañado por “una lluvia de demandas”, David Rivero, el nuevo presidente de San José, calculó que la deuda del club supera los cinco millones de dólares. Dijo que esperará antes de pedir ayuda a Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, quien ofreció colaborar al cuadro orureño.

“Teníamos horas en la presidencia de San José y nos han llovido demandas. El lunes salió de dos jugadores, el martes de otro. Eso me extrañó un poco. Durante tiempo no han dicho nada y justo cuando entramos, nos caen con todo. Eso no es normal, pero habrá que luchar contra viento y marea”, expresó el empresario que aclaró que “esperaremos un tiempo” antes de pedir ayuda a Claure.

“La verdad que aún no nos contactamos con gente de don Marcelo Claure, no tenemos nada concreto, sí escuchamos que están dispuestos a colaborar. Primero queremos solucionar esto, con temas que nos están matando. Posteriormente intentaremos contactarnos”, añadió Rivero.

Reunión con la FBF

Rivero contó que el martes anterior se reunió con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y con otros directores como Adrián Monje, responsable de la dirección de competiciones del ente. “Les solicitamos que nos den información de toda la situación. Quiero saber cuánto debo a cada persona. Nos dijeron que nos pasarían después, pero seguimos esperando”, contó.

Según Rivero, fue Monje quien le dio un detalle que lo sorprendió. “El señor Monje sacó su celular y nos mostró un monto de deudas que superaban los cinco millones de dólares. Estamos muy comprometidos. Las personas que quieran ayudar a San José, tenemos las puertas abiertas para ellas”, apuntó el titular santo que envió un mensaje a los hinchas orureños: “Me quedaré hasta el final, pero todos tenemos que salir de esto, juntos”.