Vecinos en emergencia por colapso de hospital alteño

Fuente: El Alteño

Con pancartas en mano y pidiendo a gritos de “mejor atención”, vecinos y dirigentes vecinales de Extranca Río Seco demandan mayor y mejor atención en el Hospital del Norte de El Alto, y más aún en tiempo de pandemia por coronavirus. Se declararon en estado de emergencia hasta que se mejore la atención.

El hospital colapsó nuevamente por el incremento de casos Covid y se vio en la imposibilidad de atender a pacientes con la enfermedad que requieren ingresar con urgencia a terapia intensiva, sin poder lograrlo. “Estamos cansados, queremos saber cuántos médicos hay por fin para poder atendernos porque estamos en una emergencia sanitaria”, dijo uno de los vecinos movilizados.

Uno de los dirigentes dijo a la prensa que mediarán ante el Gobierno Nacional para que se mejore la atención y se aumente el número de médicos, trabajadores en salud, equipos y medicamentos. “Necesitamos conocer esa información lo antes posible, esto no puede seguir o que se vaya el director que no sabe atender”, protestó otro.

Hace unos días se denunció la muerte de una persona en la puerta del nosocomio cuando buscaba atención con urgencia, pero no habría sido recibido por la falta de camas para ser internado, denunció la familia.

El director del hospital, José Huayta, negó tal situación y pidió a la población paciencia y mantener la calma. “Se ha dicho a las autoridades las necesidades que tienen los hospitales y a veces preocupa que no entiendan y cuando se quemas las papas es cuando quieren, tal vez, hacer las cosas, pero hay que hacer notar que el Ministerio nos ha estado apoyando con recurso humano, eso se explicó a los dirigentes”, indicó.

DESESPERACIÓN

En el Hospital del Norte los familiares de los enfermos clamaban por información de sus seres queridos en medio de la desesperación, la tristeza y la impotencia de no tener datos de sus familiares. “Mi mamá desde esta mañana necesita agua, hasta ahora no hay atención” dijo una mujer desesperada.

“No hay una unidad de terapia intensiva” dijo otro de los familiares.

“Mi nieto está internado aquí, no sabemos cuándo le van a dar de alta, mi hija vive en Patacamaya en provincia solo que he venido me han pedido pañales. Yo quisiera saber cuándo va a estar de alta el niño ha nacido el martes, no tengo noticias”, en esas palabras de angustia una abuela buscaba información de su nieto recién nacido.

Entre lágrimas el clamor de una joven pedía saber sobre su madre internada en el nosocomio de tercer nivel. “Mi mamá ha sido trasladada de emergencias, ella espera de una unidad de terapia intensiva. Todo está colapsado en las clínicas te piden una garantía de 100.000 bolivianos y para pagar debes tener 15.000 bolivianos por día. Aquí en emergencia no nos dejan preguntar el seguimiento médico, no me dejan consultar si mi mamá necesita algo”, dijo.

PANORAMA

El panorama en el Hospital Santiago Segundo de la Caja Nacional de Salud es similar, en el lugar se cuentan con 16 UTIS (Unidad de Terapia Intensiva) se las amplió hasta 22 unidades.

“Estamos pretendiendo fortalecer con recursos humanos en los diferentes centros para poder resolver el problema de esta patología. Crear más unidades en consulta externa, agilizar las pruebas Covid-19, dotar de los medicamentos necesarios y establecer las bajas. Esperamos hacerlo en el trascurso de esta semana”, dijo Mario Valdez del Colegio de Médicos.

Mientras el secretario Municipal de Salud y Deportes de la Alcaldía de El Alto, José Luis Ríos, informó que desde el inició de la pandemia se registró 10.698 casos positivos de Covid-19.

“Se han incrementado los casos, aproximadamente en 10 semanas, de seis casos que hemos tenido a la semana se han incrementado a 342 y la semana pasada hemos tenido este acumulado a la fecha”, afirmó.