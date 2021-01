Viviana Canosa apuntó contra la Asignación Familiar por Prenatal: “Primero cobrás, después lo matás”

Viviana Canosa volvió a generar polémica al opinar sobre la legalización del aborto. Desde hace tiempo que la conductora es una ferviente militante del grupo autodenominado provida y participa en las manifestaciones celestes. Este lunes no fue la excepción a la regla y la periodista quedó en el ojo de la tormenta por la interpretación que hizo de un subsidio estatal.

En su cuenta de Twitter, compartió una captura de la web del ANSES donde se informaba acerca del cobro de la Asignación Familiar por Prenatal, una ayuda económica mensual que se brinda durante los meses de gestación, hasta el mes en el que se produzca el nacimiento o la interrupción del embarazo. Sin filtro, Canosa opinó: “¡Sin palabras! Primero cobrás, después lo matás… Fijate”.

Su comentario no pasó inadvertido en las redes, donde ya cosecha más de 4 000 “retweets” y 10 000 “likes”. Sin embargo, mientras muchos la apoyaron y sentenciaron que “es un viva la pepa”, otros salieron al cruce y la acusaron de desinformar: “Viviana, sos un persona culta. Lee antes. Este beneficio es a partir de la semana 12 y el aborto es hasta la semana 14. No hay forma de que lo cobres”; “Hola Viviana, pero recién se empieza a solicitar después de la semana 12. Qué tal si te ponés a leer un poquito, no te digo un libro, pero una repasadita antes de tuitear no estaría mal”, fueron algunos de los comentarios.

A raíz del escándalo que generó su opinión, Canosa dejó en claro su postura y aclaró que su militancia sobre este tema es independiente. “No pertenezco a ningún partido político. Solo lucho por una causa que considero justa. ¡Yo me pertenezco! En la Argentina hay que aclarar todo, siempre”.

Entonces, una vez más los usuarios de la red social se dividieron entre los que la apoyan y los que la critican: “No tiene nada de malo pertenecer a un partido político, yo adhiero al PRO y lo digo con mucho orgullo”, “Me parece bien lo que vos decís, siempre directa y sin vueltas, luchar por sus convicciones es lo mejor que podemos hacer por un bien social. Y buen viaje” y “Chau, no vuelvas”, fueron algunos de los mensajes.