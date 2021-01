ZKM aclara al gobierno que vacuna china puede ser entregada “de forma inmediata”

ZKM Corporation emitió un comunicado de prensa esta mañana, aclarando que su rol respecto a la vacuna Coronovac es de “agente” y no de intermediación, señalando que el pago por este producto del laboratorio Sinovac se haría “de gobierno a gobierno” (entre Bolivia y China).

La empresa subraya que esto, así como los contactos previos hechos desde agosto de 2020, permitiría “la entrega de la vacuna de forma inmediata” a Bolivia, “no debiendo esperar plazos para su entrega”.

ZKM también destaca su disposición a trabajar con gobiernos autónomos municipales y departamentales, así como con el empresariado nacional, para asegurar la provisión de vacunas de manera inmediata.

Comunicado

Ante declaraciones de nuestras autoridades del gobierno nacional con relación a la gestión de adquisición de la vacuna Coronavac de los laboratorios Sinovac Biotech de China, ZKM Corporation SRL aclara lo siguiente:

1.- ZKM Corporation SRL es una empresa importadora establecida legalmente, que cumple la normativa vigente conforme a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.- ZKM Corporation SRL es agente y representante oficial en Bolivia de Beijing HJC Import and Export Co. Ltd. que es distribuidor oficial del laboratorio Sinovac Biotech.

3.- Las negociaciones para la llegada de la vacuna Coronavac a Bolivia datan desde el mes de agosto de 2020 durante el gobierno transitorio a través del Ministerio de Salud, reuniones en las que se acordó la reserva de 3.500.000 vacunas para el Estado Plurinacional de Bolivia, misma que fue aceptada de forma escrita por el laboratorio y la distribuidora oficial HJC, acordándose que el pago de la compra debería ser realizado directamente de gobierno a gobierno a través del distribuidor HJC. Asimismo, la entrega de la vacuna es de forma inmediata, no debiendo esperar plazos para su entrega ya que ésta deriva de negociaciones originadas en el mes de agosto de la pasada gestión.

4.- La reserva de la vacuna no tuvo erogación de recursos económicos ya que en esas fechas no se contaba con el precio de venta, es decir, faltaba concretizar los contratos respectivos.

5.- ZKM Corporation SRL a mediados de noviembre de 2020, envió notas solicitando audiencia al presidente Luis Arce, así como al Ministerio de Salud a cargo del Dr. Pozo, para poder continuar con los trámites administrativos correspondientes de la reserva de la vacuna Coronavac de Sinovac. Es así que el 17 de diciembre el viceministro Terrazas se reunió vía Zoom con el Sr. Juan Beak CCO Latam de HJC distribuidor oficial del laboratorio Sinovac, para conocer y detallar los avances que se tuvieron con la anterior gestión del Ministerio de Salud.

6.- Se oficializó el precio de la vacuna de 15 dólares americanos por dosis, precio que podia ser negociado de acuerdo a la cantidad que solicitaría el gobierno nacional. Las autoridades del Ministerio de Salud estuvieron en comunicación directa y constante con HJC durante las últimas semanas de diciembre, sin embargo, no se concretizó nada.

7.- Las tareas de gestión, que ZKM inició a nivel nacional con gobiernos autónomos departamentales y municipales para ver la posibilidad de contar con la vacuna Coronavac, surgen incluso antes de la gestión gubernamental actual, los que mostraron interés para la adquisición de la vacuna, ya que el pago por la adquisición de los mismos son de gobierno a gobierno a través del distribuidor oficial HJC.

Consideramos que las declaraciones de las autoridades de gobierno son erróneas, ya que indican que nuestra empresa sería distribuidor, comercializador e intermediario de la vacuna Coronavac, siendo que sólo cumple la función de agente de HJC en Bolivia, coordinando las solicitudes de requerimientos públicos y privados con el fin de garantizar la distribución y la logística para todo el territorio nacional. La actual coyuntura de rebrote del Covid-19, exige a nuestras autoridades nacionales, departamentales y municipales así como al empresariado privado contar con mecanismos que les permitan adquirir vacunas de manera inmediata, ya sea en el mes de enero o febrero y no necesariamente con tintes políticos, para poder beneficiar a la población nacional.

Comunicamos a todos los gobiernos autónomos departamentales y municipales así como al empresariado privado y a la población en general que HJC a traves de nuestra empresa garantizará los compromisos de la dotación de la vacuna de acuerdo a los protocolos internacionales de efectividad y eficacia que son requeridos y cumplirá con los exigencias del registro sanitario en Bolivia en el menor tiempo posible.

Asimismo, ZKM Corporation SRL ratifica su compromiso responsable de apoyar y coordinar la logística de la llegada de la vacuna a Bolivia.

Miguel Tapia

Gerente General

ZKM Corporation SRL

Comunicado de Prensa MIERCOLES 6 DE ENERO

HJC Official Letter (Vaccine Bolivia)

Confirmación de intención de cooperación

Documentación adjunta

LOI VACUNA ESPAÑOL