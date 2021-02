Asambleísta afirma que la Gobernación tarijeña financia campaña de Oliva

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: www.elperiodico-digital.com

Según la bancada del MAS en la Asamblea Departamental, el Ejecutivo contrató los servicios de una empresa de comunicación “en plena etapa electoral”

Tal como puede evidenciarse en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), la Gobernación de Tarija contrató los servicios de la empresa CISNEROS Interactive Bolivia, en el marco del “Programa Desarrollo de la Gestión Comunicacional y el Control Social”, para difundir diferentes actividades de la Dirección de Comunicación e Información de la Gobernación.

El contrato alcanza a la suma de Bs. 150.000 por un tiempo de 3 meses, lo que implica un pago de Bs. 50.000 cada mes. El objeto es el servicio de publicidad en la red social Facebook, que tiene la finalidad de llegar a un universo de 250.000 personas de todo el departamento de Tarija entre 18 y 65 años, con una frecuencia máxima de 15 veces por persona.

Sin embargo, la contratación coincide con la recta final de la campaña electoral departamental y municipal que se desarrollará el próximo 7 de marzo de la gestión en curso, elemento que según legisladores oficialistas juega un rol fundamental las redes sociales, en particular Facebook.

Ante esta situación, el asambleísta departamental de Tarija, Rubén Velasco, cuestionó que se destinen esta cantidad de recursos económicos, cuando hay deudas pendientes con el Programa Solidario Comunal (Prosol), además de la supuesta crisis que tiene la Gobernación.

“Hay otras prioridades, no se puede hablar de publicidad en las redes cuando las condiciones del Hospital Regional San Juan de Dios no son las mejores, no se trabaja en mejorar la producción de las comunidades que fueron afectadas por los fenómenos naturales”, dijo Velasco.

El Apunte

Antecedente

Hace dos semanas, de igual manera el asambleísta Mauricio Lea Plaza, señaló que se hace publicidad para el candidato y actual gobernador Adrián Oliva, con recursos de la institución, lo que consideran inapropiado.

“No queremos que los saquen de carrera electoral, pero el Tribunal Electoral Departamental es quién debe intermediar, se cuenta con las pruebas, además que se hace un daño al Estado”, dijo Lea Plaza.