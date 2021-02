Cívicos de Tarija rechazan el uso de la Cruz Chakana por encima del Escudo nacional

Fuente: https://www.lavozdetarija.com

El vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Alex Orellana, ha manifestado la molestia de los cívicos sobre la imposición de la Cruz Chakana por encima del Escudo nacional en los diferentes logotipos de las instituciones gubernamentales.

Asimismo, ha indicado que la simbología que representa a todos los bolivianos se debe mantener como es el caso del Escudo nacional, pues considera que la Cruz Chakana solo representa al occidente del país.

“Nosotros no podemos permitir que se pase por encima de los símbolos patrios, por eso pedimos al MAS que no se equivoque y que la cruz andina representa a los andinos pero el Escudo que representa a todos los bolivianos se debe mantener y no se puede tocar”.

Tras la denuncia que hizo el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sobre la supuesta sustitución del Escudo nacional por la Cruz Chakana, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió tal aseveración y aclaró que lo que se está usando es un logotipo o marca institucional que representa la actual administración gubernamental, y que de ninguna manera se estaría reemplazando un símbolo patrio.

“Es importante aclarar, es importante informar y hablar con certezas, y no mentir. Nosotros no estamos modificando ningún símbolo patrio, en ningún momento el decreto dice: ‘estamos cambiando el Escudo de Bolivia por esta imagen’. Lo que estamos haciendo es normar la imagen corporativa del Gobierno, es un logotipo, es una marca”.

Alcón señaló que las declaraciones de Mesa son “un error garrafal” ya que el logotipo con la Cruz Chakana es una imagen representativa y no sustituye ningún símbolo patrio, algo similar a la implementación de la Marca País. “Es una marca, es una imagen de la gestión del presidente Luis Arce, tiene que quedar muy claro”.