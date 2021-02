Composición del equipo de expertos para la reforma judicial garantizará la equidad de género

«No es una comisión redactora de leyes, sino es un nivel de asesoramiento técnico al ministro, para que la reforma de la justicia boliviana sea inclusiva y escuche a todo», indicó el ministro Lima.

Fuente: ABI

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, y el equipo de expertos que asesora la reforma judicial se reunieron este viernes para continuar con el trabajo y definir la incorporación de más integrantes en el marco del principio de la equidad de género.

“Se van a proponer ideas al país y documentos. No es una comisión redactora de leyes, sino es un nivel de asesoramiento técnico al ministro, para que la reforma de la justicia boliviana sea inclusiva y escuche a todos”, indicó el ministro Lima.

En la reunión virtual, se coincidió en la pertinencia de ampliar la conformación de los miembros de la comisión para garantizar una participación de al menos 50% de mujeres en la misma, además de cumplir con el pluralismo jurídico que caracteriza al país.

“Hay que recordar que esta instancia no está institucionalizada, no percibe ninguna remuneración económica por su trabajo, es un desprendimiento a favor del país en una temática tan sensible y ralentizada como el actual sistema judicial”, mencionó la autoridad gubernamental.

El Gobierno impulsa una campaña nacional de reforma. Desde el 3 de diciembre, junto a un equipo de expertos constitucionalistas, trabaja en los lineamientos para mejorar el acceso a la justicia.

El equipo actualmente está conformado por Carlos Alberto Goitia Caballero, José Antonio Rivera Santiváñez, José Luis Gutiérrez Sardán, Soraya Faride Santiago Salame, Bernardo Wáyar Caballero, Ramiro Guevara, Rodolfo Raúl Sanjinés Elizagoyen, quienes asesoran al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en las tareas de reforma judicial.