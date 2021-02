Fuente: Página Siete Digital

Para la candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación Jallalla La Paz, Eva Copa, el poder es “circunstancial” y “nada es eterno”. La aspirante a la silla edil de la urbe alteña manifestó que el éxito de su campaña es mostrar compromiso con la ciudadanía.

“He mostrado mi compromiso con mi ciudad y con el pueblo boliviano en momentos muy duros por los cuales atravesaba nuestro país, pero también he estado siempre con mi gente y con el pueblo. Tengo las cosas claras, sé que el poder es circunstancial y nada es eterno, así que hay que hacer, Dios mediante, una gestión óptima respondiendo cada necesidad que tiene el pueblo alteño”, afirmó la candidata por Jallalla en entrevista con Unitel.

Señaló que está agradecida con el Movimiento Al Socialismo (MAS) por darle la oportunidad de haber ingresado en el ámbito político, sin embargo, añadió que «el viaje» que hizo después de ser expulsada del partido de Evo Morales es “sin retorno”.

“Siempre voy a estar agradecida con el MAS porque he tenido la oportunidad de entrar al ámbito político con esa sigla, pero el viaje que he hecho es sin retorno por las observaciones que he hecho sobre algunas decisiones que se tomaron para las subnacionales y siempre he sido crítica con una cúpula que hay ahí que toma decisiones por la base”, agregó.

La expresidenta del Senado y exparlamentaria del MAS apuntó que trabajará en coordinación con los niveles gubernamentales, pero siempre en procura de ver mayor desarrollo para El Alto.

“Si es que nosotros llegamos ahí (la Alcaldía) hay que trabajar como corresponde, en coordinación con el Gobierno central, departamental y municipal, cada cual con su competencia, pero siempre vamos a canalizar obras macro para el desarrollo de nuestra urbe”, manifestó.

La noche del jueves, la encuestadora Ciesmori publicó la segunda encuesta de intención de voto rumbo a las elecciones subnacionales, en las cuales figura como favorita, con un 76,1% de preferencia del electorado.

Con este resultado puede tener una aplastante mayoría en el Concejo Municipal de El Alto, ya que saca 70 puntos de ventaja a su inmediato rival del MAS, Zacarías Maquera, quien aparece con un 6,6% de intención de voto y además bajó casi dos puntos con relación al primer resultado (8,5%) mientras que Copa subió en 9,7.

