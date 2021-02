Hospital Agramont niega datos de la Defensoría sobre trato a paciente Covid

Fuente: erbol.com.bo

La gerente general del Hospital Agramont, Gloria Agramont Carrillo, negó este domingo los datos difundidos por la Defensoría del Pueblo respecto a que se habría dificultado el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS)” y que el paciente habría fallecido en ese establecimiento.

“Solicitaría a la Defensoría del Pueblo que investigue e informe sobre supuestas denuncias existentes. En el Hospital no se presentaron los del Defensor del Pueblo, yo no he tenido problema con ningún paciente porque nosotros atendemos al SUS a través del convenio con el Ministerio de Salud y durante toda esta época de pandemia, hemos estado ayudando a la población a recuperar la salud de muchas personas que han requerido internarse en terapia intensiva o en pisos”, declaró en contacto con Erbol.

Ejerciendo el derecho a réplica, solicitó a este medio difundir su reclamo hacia la Defensoría del Pueblo para que informe lo que realmente sucede, porque el Hospital no tiene ningún problema con pacientes y tampoco con otra institución, por lo que anunció que realizará la representación correspondiente ante la Defensoría.

En relación al paciente mencionado por la Defensoría a través de una nota de prensa, dijo no saber de quién se trataría porque al día el hospital atiende más de 200 pacientes. Aclaró que los pacientes provenientes del SUS no tienen la necesidad de ir a otro establecimiento de salud.

Explicó que, en el marco del convenio con el Ministerio de Salud, atiende a pacientes y una vez concluido el mes, elevan informe sobre el costo de medicamentos, servicios complementarios y todo lo que corresponde a la atención de pacientes en terapia intensiva de adultos y neonatal.

Aseguró que no piden ningún tipo de garantía para admitir a pacientes Covid y lo único que exigen es que se trate de una transferencia de un hospital público de segundo o tercer nivel. El Hospital tiene dos modalidades de atención: una si el paciente está con Covid leve, va a consulta, se realiza servicios complementarios y se le extiende la receta de tratamiento.

Dijo que cuando requieren terapia intensiva existen dos maneras de ingresar: una mediante el SUS o con alguna entidad de seguridad a corto plazo, pero previamente deben acreditar transferencia del sector público; o entrar de manera particular si los familiares aceptan en cuanto a los costos y toda la información que se les ofrece.

Recomendó a la población que acude a ese centro de salud, que cualquier denuncia sea presentada de manera fundamentada y comunicada, además, a aquellas personas que aparentemente estuvieron violando sus derechos. Afirmó que el Hospital es una institución que cumple las normas y trabaja las 24 horas al día y los 365 días al año.