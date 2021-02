Natxo a su plantel: «No tengo un onceno ideal»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El técnico de Bolívar, José Ignacio González, envió un mensaje a sus jugadores para que no bajen la guardia en los 11 días que tienen por delante antes del debut en la Copa Libertadores. “No tengo un onceno ideal, busco siempre opciones”, subrayó el vasco en referencia a una posible base del equipo que jugó en Brasil.

“No soy de los que me baso en pocos jugadores, siempre he tratado de tener muchos jugadores a disposición y que no se queden en el camino. No armó un onceno ideal, prefiero tener muchas opciones en un equipo donde hay mucha competencia”, subrayó.

El mensaje fue dirigido a jugadores, por ejemplo, como Harry Céspedes, Víctor Ábrego o Luis Alberto Gutiérrez, quienes tuvieron pocos minutos de juego en los encuentros que se disputaron en Belo Horizonte. En el otro extremo se encuentran Jairo Quinteros, Diego Bejarano o Erwin Saavedra, entre los que tuvieron más participación en los amistosos.

“El futbolista que hoy no es importante, puede serlo dentro de un mes”, resaltó el DT.

Mencionó que la Academia no llegará al cien por ciento de sus condiciones al encuentro del próximo 9 de marzo frente a Montevideo Wanderers, pero si aseguro que “estamos en buen camino para llegar en condiciones a esa eliminatoria, no al 100%, pero sí con garantías de llegar bien”.

Una vez conocido el rival que le tocará en la fase 2 del torneo internacional, González comenzó a analizar al equipo charrúa. “En el vuelo de retorno a La Paz ya miré 45 minutos del partido que disputaron con Liverpool y algo del que jugó con Peñarol”, dijo.