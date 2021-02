Natxo González: «Nueva norma me perjudica, pero no me quita el sueño»

Campeones

jueves, 4 de febrero de 2021 · 05:10

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“No me quita el sueño”, sostuvo el director técnico de Bolívar, José Ignacio González, sobre la medida que le impediría dirigir los partidos de la Academia en la fase 2 de la Copa Libertadores de América, ya que no tiene en orden su licencia PRO, que debe ser homologada ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

“Ha salido una norma, la cual me perjudica, pero no me quita el sueño porque yo trabajo cada día y sea lo que sea será, ya que no pierdo energía en este se sentido”, subrayó el DT.

La Conmebol envió el pasado 20 de enero un circular en el que establece los parámetros a seguir para que los entrenadores accedan a la licencia PRO.

El documento exige que “los técnicos deben certificar que dirigieron cinco años en Primera División para acceder a la respectiva licencia”, algo que no cumple el vasco, que sólo dirigió el año pasado en primera, en el fútbol portugués.

Sobre la situación de Natxo, se informó que existe la opción de que la Conmebol le dé una licencia provisional al entrenador español, como ocurrió con el director técnico uruguayo Diego Forlán.

González habló luego de que su equipo venció por 2-1 a Palmaflor, ayer en Tiquipaya, con lo que sumó su tercer encuentro sin conocer la derrota en la misma cantidad de partidos amistosos de preparación para el torneo local y la Libertadores.



Más partidos

Sobre la posibilidad de jugar al menos tres encuentros amistosos en Argentina, el vasco dijo que “parece que iremos a Buenos Aires y trataremos de buscar buenos rivales y condiciones óptimas para continuar esta planificación que será larga, pero hay que seguir creciendo en el día a día”.