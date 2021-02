Shakira causa sensación al volver a ser pelirroja

Aunque a todos les encanta la Shakira rubia, la colombiana ha tenido que lucir distintos looks a lo extenso de su carrera. En sus inicios, llevaba una melena negra que pasó a ser pelirroja el año 1998. Y tras terminar de consagrarse como una estrella, apostó por el rubio, un color que ha ido variando en tonos más claros o más oscuros en los últimos años y que no había abandonado hasta ahora.

Así lo mostró ella misma en su perfil de Instagram, donde compartió un vídeo en el que revela que su intención era conseguir un color más rosa. Sin embargo no tenía suficiente tinte para toda su pelo y el resultado fue este tono más rojizo:

Este look recuerda mucho a los inicios de la barranquillera cuando tenía 20 años. Entonces lucía una tonalidad similar.

Ante este radical cambio de look de la intérprete de 44 años, las reacciones no se han hecho esperar en el mundo de las redes sociales donde se pueden leer comentarios como: “Hermosa”, “Te queda genial”, “Me recuerda este look al álbum de dónde están los ladrones” o “Rojo que te quiero rojo”.

