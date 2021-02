Sport TV Rigths aún no recibió el contrato para dar respuesta

Fuente: lostiempos.com

El representante de la empresa televisora Sport TV Rigths, José Quiroga, explicó que a la fecha no recibió el contrato para analizarlo y así ver si hará uso o no del derecho preferencial que tiene para poder adjudicarse los derechos de TV para los próximo cuatro años.

“Quisiera aclarar que no es la empresa la que está obstaculizando o no respondiendo, sino que no tenemos ningún escrito oficial al cual responder, y eso es una responsabilidad entera de la federación”, aseguró Quiroga.

El Consejo de la División Profesional, además de definir que el torneo se iniciará el 10 de marzo, decidió enviar una nota a Sport TV Rigths en la que se pedirá que dé una respuesta en un plazo de tres días.

Según Quiroga, la última reunión que tuvo con la directiva de la FBF fue el 24 de enero, fecha en la que se comprometieron en hacerle llegar tanto el nuevo contrato de los derechos de TV como la propuesta de cuándo se pensaba pagar los partidos adeudados del torneo Clausura. Sin embargo, casi un mes después, aún no recibió ningún documento.

“Lo que queremos es conocer cuál es el producto que vamos a comprar y cómo nos van a pagar lo que nos deben. Es así de sencillo”, dijo.

Quiroga señaló además que es consciente de que por la pandemia y todos los compromisos internacionales de este año, sería difícil pensar que existe otra mejor opción que un torneo de todos contra todos, que incluso fue una sugerencia suya a la FBF.