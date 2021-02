Un fallo del TCP complica más la habilitación de Reyes Villa

Súmate presentó un recurso extraordinario de revisión de su inhabilitación y el TSE lo analizará. Pero el viernes, el TCP modificó una medida cautelar impuesta al ente electoral y abrió la posibilidad de que también sea apartado por votar en Tiquipaya y no en Cochabamba.

Fuente: El Deber

La justicia y el MAS pusieron en jaque a Manfred Reyes Villa, candidato a la Alcaldía de Cochabamba, que ha sido inhabilitado el viernes. El cerco contra este postulante se cierra. Él presentó un recurso para revertir la decisión del Órgano Electoral, pero incluso si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revierte en tres días (la ley le da 15 días) su decisión de inhabilitarlo por el recurso extraordinario de revisión que la agrupación Súmate presentó este sábado, fuentes políticas aseguraron que los abogados del MAS preparan opciones para apelar e impedir que se convierta en edil de Cochabamba.

Además, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el viernes una resolución que devuelve al ente electoral la posibilidad de inhabilitar al menos a 15 candidatos, que votaron en una región o municipio diferente al que ahora postulan. Entre ellos está Reyes Villa.

El TSE tenía una medida cautelar impuesta por el TCP, y estaba amarrado porque no podía inhabilitar a postulantes por el tema del domicilio obligatorio en su región durante los dos años anteriores a la elección, hasta que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto. Y ya lo hizo.

Además de la de Reyes Villa y el del postulante a la Alcaldía de La Paz, César Dockweiler, que no vivieron en el país los últimos años, quedaron suspendidas otras resoluciones sobre candidatos que votaron en una región o municipio, y ahora postulan para otra.

El viernes, en su resolución, el TCP restringió esos casos de residencia solamente a refugio, asilo y persecución política. De esa forma, dejaron fuera de cualquier riesgo de habilitación de Dockweiler.

Fuentes del MAS señalaron que él sí tiene su residencia electoral en La Paz, y dos certificaciones, una emitida por la Defensora del Pueblo y otra por la Asamblea, de que fue perseguido político.

Así, la justicia puso otra vez contra la pared a Manfred Reyes Villa con esa decisión, porque el postulante sufragó en Tiquipaya en su última elección antes de salir del país, no en Cochabamba.

Otro caso es el del candidato a gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, que en la última elección votó en Santa Cruz, no en Trinidad. Hay otros casos en Omasuyos, Warnes y en otras regiones.

El analista César Cabrera consideró que la suerte de Manfred está echada porque paralelamente “la resolución del TCP sobre la residencia y lugar de empadronamiento del candidato, que es Tiquipaya y no Cochabamba. Se pueden plantear una serie de acciones de tipo constitucional, incluso acudir a la vía internacional, pero hay que ser objetivo, no da el tiempo, y no le queda otra que buscar un sustituto”.

La Ley de Régimen Electoral 026 abrió una vía para apelar la inhabilitación de Reyes Villa por no haber documentado el pago de una deuda que tenía por la adquisición de vehículos cuando era prefecto. “Procederá el Recurso Extraordinario de Revisión… cuando, con posterioridad a la Resolución, sobrevengan hechos nuevos o se descubran hechos preexistentes que demuestren con prueba de reciente obtención que la Resolución fue dictada erróneamente”, dice la norma.

El TSE lo sacó de carrera porque el postulante no pudo demostrar de manera “formal, objetiva y documentada” que había cumplido con el pago de la deuda de más de Bs 2 millones; aunque aseguró que tres medios de comunicación lo acompañaron en el momento de efectuar el depósito bancario y el trámite correspondiente ante la Gobernación cochabambina.

En los artículos 218 y 219 se establece que dicha objeción puede presentarse hasta cinco días después de la disposición de Sala Plena y que la resolución de la misma puede llevarse adelante en 15 días calendario.

Según el procedimiento, el memorial de Reyes Villa, debe ser notificado a ambas partes y luego el TSE debe dictar resolución. El MAS, según las fuentes, podría pedir la complementación y enmienda, y eso frenaría el tratamiento y el TSE en al menos 24 horas. Luego, al ser notificado, el demandante (otra vez el MAS) podría plantear una acción de inconstitucionalidad, o recusar a los vocales. Eso implicaría convocar a los suplentes, que ellos decidan y que se vuelvan a reponer los titulares antes de dictar resolución, lo que podría demorar. Por lo tanto, es también casi imposible revertir la inhabilitación.

Fuentes del TSE confirmaron que la Sala Plena analizará la solicitud de Súmate en Sala Plena.

Oficialmente, Reyes Villa y su partido sostienen que esperarán la reconsideración del TSE. En la interna, se baraja la posibilidad de habilitar a Manfred Sergio Reyes Villa Avilés, su hijo.

Fuente: El Deber