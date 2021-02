Valverde: Al MAS ya no le importa ser aliado de Sosa porque está perdiendo las elecciones

«Nunca he estado tan enojada», dijo la Alcaldesa, porque no la dejaron entrar a la velada de las vacunas. Al MAS ya no le importa ser aliado de Sosa porque está perdiendo las elecciones. Como está perdiendo, al perdedor ni agua, asi funciona el Gobierno. Angélica Sosa y Percy Fernández, se entregaron de una manera vergonzante al MAS, ahora así le pagan.