A raíz de 100 kms de tuberías viejas, Potosí pierde 40% de agua potable

Fuente: paginasiete.bo

Debido a que 100 de los 375 kilómetros (kms) de las tuberías de agua potable son viejas, se pierde al menos el 40 % del agua potable particularmente en el casco viejo de la ciudad de Potosí informaron en la Administración Autonóma para Obras Sanitarias (Aapos), de Potosí.

“Se pierde entre el 35% y 40% que representa el agua no contabilizada, en la pérdida en el casco viejo de Potosí”, señaló a Página Siete Manuel Calizaya, oficial de la gerencia técnica de Aapos. A través de la planta de agua de Khari Khari esa administración produce aproximadamente 190 litros de agua por segundo.

“Y no podemos incrementar más volumen de agua (en la ciudad de Potosí) a causa de las tuberías viejas, porque incrementamos más volumen y más agua se puede perder”, precisa Calizaya.

Redes antiguas

El gerente de Aapos Carlos Chumacero reveló este lunes que de los 375 kilómetros (kms) de redes de agua potable, al menos unos 100 kms son antiguos.

“De 47 a 50 kilómetros son de tubería de asbesto de cemento que ya no se usa en otros departamentos y otros 50 kilómetros de tubería de fierro fundido galvanizado. Prácticamente son 100 kilómetros de redes en total mal estado”, puntualizó el Chumacero.

Desde Aapos, Calizaya indica que pese a esa fuga de agua, por el mal estado de las tuberías, la calidad del agua “cumple la normativa boliviana 512 de calidad del agua”.

No obstante, algunos vecinos no piensan así. “El agua que nos llega por el grifo no es para el consumo directo y yo creo que es por la cercanía de las tuberías con las minas”, indicó Yobana Soliz, vecina de la zona Garita Sur en la Villa Imperial. Potosí pierde casi la mitad del agua potable, en un momento en el que el líquido elemento es vital para combatir el coronavirus.

En 2012, se conoció que en La Paz y El Alto, se pierde hasta el 45% de agua potable por las cañerías viejas, según un informe en ese entonces del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Día Internacional del Agua

Este lunes 22 de marzo se recuerda en el mundo el Día Internacional del Agua y según informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de un tercio de la población mundial no goza de los servicios de agua potable segura.

Esto se traduce en que más de 2.000 millones de personas, que no reciben el agua de calidad en sus hogares, por esta razón mueren hombres, mujeres y niños cada año.