Activistas y exministro Quintana chocan en dura polémica

Fuente: Página Siete / La Paz

Activistas por la democracia de las ciudades de La Paz y de Santa Cruz respondieron este domingo al exministro Juan Ramón Quintana, quien el sábado dijo que “las pititas son un rebaño dócil”. Le respondieron que fue por ellos que se escondió en la residencia de la Embajada de México, después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

“Quintana fue un cobarde, para él no fue patria o muerte. Él se fue a esconder a una embajada para esperar que el MAS retorne al poder. No puede hablar de personas que fueron valientes en una situación que no tenían el poder del Estado de su lado. Personas comunes hicieron que se esconda”, indicó Alejandra Serrate, de la plataforma Resistencia Femenina.

El hombre fuerte del gabinete de Evo Morales reapareció el sábado en un encuentro con los movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en El Alto. En el encuentro que se realizó en radio San Gabriel también afirmó que el excívico cruceño salvó sus negocios “tumbando al gobierno”.

“¿A quién se entregó el poder en 2019 en Bolivia? a (Luis Fernando) Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, que la única manera de salvar sus empresas era tumbando al gobierno”, sostuvo Quintana.

El representante del bloque nacional de plataformas del 21F, Guillermo Paz, manifestó que “Quintana está lleno de odio”. Agregó que es un operador del gobierno castro-cubano que tiene la intención de volver a convulsionar al país.

“Quintana es uno de los masistas que si no se escapó del país, se fue a refugiar a la Embajada de México. Él es valiente cuando tiene poder, pero sino, se escapa y se esconde”, manifestó.

Por separado, Paz y Serrate coincidieron en que el exministro realiza este tipo de declaraciones polémicas para ganar relevancia en el país. A su parecer, lo hace con el objetivo de retornar nuevamente como ministro o en algún cargo del gobierno.

Mediante su cuenta Facebook, Camacho señaló que Quintana es parte de la rosca que planeó el fraude. “Seguramente cree que insultando y mintiendo logrará que se fijen en él”, publicó.