Choquehuanca afirma que no es el odio el que impulsa sus actos y éste recibe críticas

Fuente: paginasiete.bo

Tras las aprehensiones que se hicieron contra la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus ministros, por el caso golpe de estado acontecido en 2019, el vicepresidente David Choquehuanca afirmó este sábado que no es el odio el que impulsa sus actos ejecutados por el Gobierno, sino una pasión por la justicia. No obstante, esa afirmación fue cuestionada por sus seguidores en el Tuiter.

“No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida, escribió Choquehuanca en su cuenta de tuit.

Sobre el tema, la usuaria @Soidenm le escribió: usted es puro discurso. Si tuviese ideales de justicia Evo también estaría detenido.

Mientras que otra seguidora le dijo: ¿Lee lo que publica? porque por un lado dice una cosa y por otro hacen las cosas totalmente distintas, escribió Esperanza Merubia.

El usuario Edwin Huanca le escribió: su discurso al tacho Sr Vicepresidente. Esperaron pasar las elecciones para actuar así. Ojalá quienes desfalcaron el Fondioc estuvieran presos, pero no.

“Pasión por la justicia cuando conviene, muchos delincuentes que operaron durante y después del fraude de noviembre de 2019 ya están en las calles y algunos con cargos en el gobierno, cuestionó el usuario @Fer Nando.

El 8 de noviembre pasado, durante su primer discurso como segunda autoridad del país, el vicepresidente Choquehuanca pidió sanar las heridas generadas a partir de la crisis poselectoral de 2019, y señaló que el poder debe servir para ayudar a la población, que debe circular y se lo debe redistribuir.

“El poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder y sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de los pueblos. Nuestra revolución es la revolución de las ideas, de equilibrios, porque estamos convencidos que para transformar la sociedad, el gobierno, las leyes y los sistemas políticos, debemos cambiar como individuos, indicó el Vicepresidente.

Incluso dijo que los bolivianos, debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas. Ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abusos de poder.