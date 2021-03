Confirmaron que el régimen de Corea del Norte disparó dos misiles balísticos sobre el Mar del Japón

Autoridades japonesas, surcoreanas, japonesas y estadounidenses revelaron que el régimen de Kim Jong-un ordenó este jueves el lanzamiento, que constituye la primera prueba de armas de este tipo desde la asunción del presidente Joe Biden

El dictador norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang en una foto publicada el 7 de marzo de 2021 por la agencia de noticias estatal KCNA





Autoridades de Corea del Sur, Japón y los Estados Unidos informaron que Corea del Norte lanzó este miércoles (jueves, al huso horario de la región) al menos dos misiles balísticos sobre el Mar del Japón, el primer ensayo de armas de este tipo desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca como presidente.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó en un primer comunicado que al menos dos “proyectiles no identificados” se habían disparado hacia el Mar del Japón, conocido como Mar del Este por los coreanos, desde la provincia norcoreana de Hamgyong del Sur, en la costa oriental.

Mientras que las autoridades japonesas señalaron que los proyectiles habían caído por fuera de las aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de Japón. Anteriormente, los guardacostas japoneses advirtieron a los barcos de que no se acercaran a los objetos caídos y les pidieron que proporcionaran información al respecto.

Poco después funcionarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmaron que se trató de dos misiles balísticos, de acuerdo al reporte de las cadenas CNN y ABC. Aún resta saber de qué modelo de misil fue el empleado en la prueba.

Una captura de pantalla tomada de una transmisión de la KCNA el 10 de octubre de 2020 muestra los misiles balísticos intercontinentales Hwasong-12 de Corea del Norte durante un desfile militar que marca el 75º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, en la plaza Kim Il Sung de Pyongyang (Foto de KCNA VIA KNS / AFP)

Lo mismo hizo el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, en una conferencia de prensa citada por el Japan Times, agregando que los dos misiles fueron lanzados a las 7.04 AM y 7:23: AM (hora local) y que recorrieron 420 y 430 kilómetros, respectivamente. No produjeron daños al caer en el mar.

El último lanzamiento de misil balísticos por parte de Pyongyang había ocurrido en marzo de 2020.

El régimen de Kim Jong-un, dotado de armas nucleares, tiene prohibido el desarrollo de misiles balísticos en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ha progresado rápidamente en sus capacidades, probando misiles capaces de alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos, desde que las tensiones aumentaron en 2017.

El incidente de este jueves se produce después de que Pyongyang disparara el fin de semana dos misiles no balísticos de corto alcance en dirección oeste hacia China. Ello se produjo tras una visita a la región del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y del secretario de Defensa, Lloyd Austin, para tratar cuestiones de alianza y seguridad en la región, en la que Corea del Norte es considerada una amenaza central.

Fotografía facilitada por la agencia de noticias norcoreana KCNA que muestra las pruebas de lanzamiento de un sistema de lanzamisiles múltiple de largo calibre efectuado por Corea del Norte el pasado fin de semana. EFE/KCNA/Archivo

Biden restó importancia a esas pruebas norcoreanas el fin de semana y dijo que los funcionarios de Washington seguían abiertos al diálogo con Pyongyang.

Las propuestas diplomáticas del mandatario estadounidense a Corea del Norte han quedado sin respuesta, y Pyongyang ha dicho que no se comprometerá hasta que Washington abandone sus políticas hostiles, incluida la realización de ejercicios militares con Corea del Sur.

Altos funcionarios estadounidenses dijeron el miércoles que la revisión de la política de la administración Biden sobre Corea del Norte está en sus “etapas finales” y que la próxima semana el gobierno de EEUU recibiría a los asesores de seguridad nacional de Japón y Corea del Sur para discutir sobre este escenario.

Con información de AFP y Reuters