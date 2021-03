Dirigencia docente no aclara denuncias de supuesto clan al interior de la UPEA

Fuente: paginasiete.bo

El secretario ejecutivo de la Federación Única Sindical de Docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ariel Checa, no quiso responder a las denuncias que hizo el lunes una docente, respecto a la existencia de un clan dentro de la universidad que conforma grupos de choque para tener el control de la institución. Afirmó que esperan los resultados de las investigaciones del Ministerio Público.

“La ley dice que es el Ministerio Público el encargado de pedir cooperación a cualquier persona para valorar los antecedente del hecho que se investiga. No vamos a valorar declaraciones que hicieron algunas exautoridades sin contemplar que quien decide quién es el culpable es el Ministerio Público”, dijo Checa en Fides TV.

La dirigencia docente solicitó a Página Siete Digital una entrevista para dar su versión sobre las acusaciones de la docente de esa casa de estudios, quien afirmó que un clan —con aval del decanato— tiene conformados grupos de choque. Este medio llamó a Checa la mañana de este martes para pedirle su versión, pero pidió que se le vuelva a llamar pasado el mediodía, sin que vuelva a atender su teléfono.

El ejecutivo de los docentes indicó al medio televisivo que respeta los cuestionamientos que realizó la docente, pero declaró que ésta fue identificada por sus compañeros y se sabe que era parte de la asociación de docentes. «Entiendo que lo que dijo fue en el hecho de querer generar algo, tal vez entendió mal lo que vio en los últimos años”, sostuvo Checa.

Además mostró su «preocupación» por la imagen que se está dando de la universidad de El Alto en las redes sociales. Aseguró que se está atacando “vilmente” a esta casa de estudios por lo ocurrido la anterior semana, cuando siete universitarios murieron al asistir a una asamblea.

En cuanto a la negativa de hablar del caso por parte del consejo de docentes, aseguró que se tomó esta decisión para no «perjudicar» la investigación y confirmó que muchos profesores ya declararon en la Policía.

«El Ministerio Público está haciendo las investigaciones y ellos nos dirán quién fue la autoridad que abrió las puertas para la asamblea. Si hay sanción ya será resultado de la investigación. No estamos de acuerdo con que se dañe la institución, por eso pedimos a las personas que nos cuestionan, esperen el resultado de la investigación”, sostuvo el empleado de la universidad.

Respecto a la denuncia de la docente sobre las becas y la obligación de asistir a las asambleas para ser tomados en cuenta para este beneficio, el ejecutivo no descartó una «manipulación» en el proceso.

“Yo voy a hablar hasta donde la comunicación con las autoridades de las becas nos informan, hay una instancia que se llama Disbedc que recibe los folders y da las becas, ellos nos dicen que en ningún momento los centros de estudiantes las dan; no descarto que haya una manipulación de alguien, pero esa es cuestión de utilizar los mecanismos internos que tiene la universidad para generar la denuncia, no voy a decir que no hay, porque en todas partes hay manzanas podridas”, indicó Checa.