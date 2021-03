El Gobierno no cerrará frontera, Santa Cruz teme que sea un error

Luis Escóbar / La Paz

El Gobierno alista un decreto para regular el paso de las fronteras a fin de reducir el riesgo de ingreso de la nueva cepa Amazónica y el de contagiados de Covid-19, pero descarta un cierre total. La medida fue calificada como un error por el Sedes Santa Cruz; especialistas consideran que muchos asintomáticos podrán pasar sin ser detectados.

“Se van a emitir normas que consideramos necesarias para restringir o al menos disminuir el riesgo de propagación de la enfermedad en las fronteras, pero cierre total no habrá”, declaró el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

La norma, que será emitida en las siguientes horas, contemplará rigurosas medidas de control y hasta horarios para el paso de las personas. Esta disposición fue analizada por el gabinete Covid-19 conformado por el Gobierno a fin de reducir el impacto de la pandemia en el país.

La viceministra Alejandra Hidalgo informó el fin de semana que esta disposición toma en cuenta las necesidades de la población. “Es importante que veamos aspectos de la economía del país que están influenciados, ya que una restricción haría que la economía se afecte”, declaró.

El gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Alberto Hurtado, manifestó su rechazo a la norma. “No es adecuada, el decreto se debería emitir para cerrar las fronteras y no para implementar más medidas. De ser así, no es necesario y todo debería quedar tal como está ahora”, afirmó.

El especialista cree que implementar más restricciones no ayudará “en nada” a evitar la propagación de la nueva variante brasileña. “Lo que se necesita es cerrar las fronteras para intentar evitar el ingreso de la nueva cepa o esta variante y lo único que puede frenar es el cierre. El hecho de seguir con mediditas no hará ningún cambio”, afirmó.

Por esta razón, mencionó que hoy, junto con su equipo, viajará a vacunar a los adultos mayores y personas con enfermedad de base a “toda” la frontera. Llevamos 10.000 vacunas y esperamos más dosis de la dotación que recibió el Gobierno del mecanismo Covax. Llegaron hace más de una semana 228 mil unidades y no nos dieron ninguna”, apuntó.

Carlos Alberto Hurtado mencionó que para inmunizar a las personas de riesgo en toda la frontera se necesitan 80.000 dosis y hasta el momento sólo pudieron llevar 12.000.

El jefe de la unidad de vectores del Sedes de Pando, Cristian Soruco, consideró que las restricciones no son suficientes. “Nosotros ya implementamos controles en las fronteras, en los puntos de ingreso y de salida con personal contratado con recursos del Ministerio de Salud, pero no es suficiente. Sabemos que hay muchas personas que son asintomáticas y es difícil controlar o saber quién está o no enfermo”, afirmó.

El profesional declaró que ya inmunizaron al personal de salud y adultos mayores o con patología de base de la región. “Ellos fueron vacunados y esperamos las nuevas dosis que llegarán en el transcurso de los siguientes días para continuar con la vacunación masiva. Eso es lo que necesita la población para controlar la enfermedad”, afirmó.

Por su parte, Wilson Salazar, expresidente del colegio Médico Pando, consideró que existe una contradicción entre lo que se debe hacer para evitar mayores contagios y satisfacer las necesidades de la población de su región. “En poblaciones alejadas es complicado para la gente sobrevivir cerrando las fronteras. Las ciudades grandes tienen con qué subsistir; en cambio en las ciudades pequeñas como Cobija necesariamente necesitan circular, por lo menos, para traer alimentos que no se producen acá. Querer cerrar las fronteras va en contra del derecho a la alimentación”, afirmó

“Evidentemente, el cierre de las fronteras es una de las recomendaciones para cuidar la salud de la población, pero un cierre total es dejarles sin alimentos. Incluso, el año pasado (en la cuarentena rígida) hubo protestas de la población porque al restringirse las fronteras se cierra un flujo importante para la supervivencia y el año pasado ni siquiera pudimos traer medicamentos”, precisó.

El médico también demandó la pronta entrega de más vacunas a Pando a fin de evitar la propagación de la enfermedad en su región y el país.