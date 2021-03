Every American that wants a vaccine will get one before many countries around th…

Every American that wants a vaccine will get one before many countries around the world get any.

As an American, I get it.

As a human being, it’s hard to accept.

Fuente: Tuto Quiroga por ian bremmer

