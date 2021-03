Excepto Evo, dirigentes de sectores del MAS cambiaron de manera periódica

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

Las organizaciones madre que fundaron el MAS renuevan sus directivas de forma periódica cada dos años y excepcionalmente aprueban una segunda gestión de mandato, pero nadie se mantuvo como máximo dirigente en las mismas por más de cinco años, a excepción de Evo Morales, quien está más de 20 años como máximo ejecutivo de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y del MAS-IPSP.

Los fundadores y exmiembros del MAS ven que el partido ya no es de las organizaciones sociales, sino de Morales, que se afianza como un “dirigente vitalicio”. Desde la dirigencia de esa tienda política rechazan esa postura e indican que es la voluntad de las organizaciones reelegir a Evo Morales, y que será su máximo dirigente cuantas veces lo pidan las bases.

Las organizaciones sociales fundadoras del MAS son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (Csciob) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Cnmciob-BS), que en la última década optaron por la alternancia de mando, con 14 diferentes líderes en conjunto.

Desde el 2010, la Csutcb tuvo como ejecutivos nacionales al potosino Roberto Coarite, al chuquisaqueño Damián Condori, al cochabambino Feliciano Vegamonte y al cruceño Jacinto Herrera. Su actual dirigente es el potosino Ever Rojas Alvarado, quien asumió el mando en el XVII congreso ordinario, realizado en Sacaba (Cochabamba), el 29 de noviembre de 2020.

Asimismo, la Confederación de Interculturales, conocida antes como la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, registró el paso de al menos cinco ejecutivos entre sus filas, en la última década. Pedro Calderón Rosas, Ever Choquehuanca, Gustavo Aliaga, Leonardo Loza y Henry Nina asumieron como secretarios ejecutivos de la organización desde el 2010. (El viernes se inició el congreso ordinario de los interculturales, que termina este domingo).

Por su parte, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa registra el paso de cuatro secretarias ejecutivas desde el 2010: la tarijeña Julia Ramos, la cochabambina Juanita Ancieta, quien fue reelecta y cumplió dos gestiones, y la cruceña Segundina Flores. En la actualidad quien lidera esa organización es la chuquisaqueña Flora Aguilar, quien fue elegida como la máxima representante en el XVII congreso orgánico en La Paz, hace una semana, el 21 de marzo.

Evo ¿dirigente “vitalicio”?

Morales ya era líder cocalero en los 80, pero en la década siguiente alcanzó la máxima dirigencia de ese sector después que se unificaran las federaciones del trópico de Cochabamba. En una entrevista con Telesur, a fines de 2020, Morales contó que en 1992, primero, se unieron las cinco federaciones existentes, a las que tiempo después se integró una adicional, con lo que quedó consolidada la denominada Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

“Uno de los ejecutivos de Yungas Chapare era del MIR y él no quería firmar la convocatoria para el primer congreso de las cinco federaciones. Yo le he ofrecí: ‘firma, vamos a unir las cinco federaciones y te voy a hacer presidente’. Todo por unir, así hice firmar y hablando con otras federaciones hice presidente (a) uno de oficialismo, todo por la unidad. De esa directiva, yo era el último vocal. Mi satisfacción era haber unido las cinco federaciones. (Luego) uno se adhirió, ahora somos seis federaciones. Después de dos o tres años, me nombran presidente de las seis federaciones y hasta ahora no me cambian”, relató entonces.

Si bien esa organización desde entonces se mantiene encabezada por Morales, en el cargo del vicepresidente sí se registró renovación. Luis Veizaga, Leonardo Loza, entre otros, acompañaron a Morales como vicepresidentes en los últimos 10 años. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, es el actual vicepresidente del sector cocalero.

La última vez que Morales fue reelegido como el máximo representante de los cocaleros del Chapare fue el 28 de septiembre de 2018, en un congreso celebrado en la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). en Cochabamba. Morales lleva al menos 25 años como el máximo líder al frente de esa organización.

Asimismo, Morales cumple 26 años al frente del partido azul. Desde su fundación, en marzo de 1995, el MAS-IPSP no cambió al exmandatario de la presidencia. Fundado bajo la dirigencia de Isabel Ortega, Román Loayza y Lino Villca, entre otros, se decidió que Evo Morales fuera el primer presidente de la organización política.

“Evo tenía experiencia de salir al exterior por el tema de los cocaleros, porque constantemente había problemas, maltrato, todo. Por eso se le ha nominado, tenía conocimiento y por eso le hemos llevado”, dijo Ortega en una historia de vida publicada en el sitio Bitácora Intercultural.

Para Lino Villca no se tenía contemplado que en el MAS hubiera un dirigente perpetuo, puesto que ese instrumento se fundó con un “espíritu muy sano”.

“Se fue como representante un dirigente de base, Evo Morales, pero no era para que se perpetúe. La dirigencia tenía que rotar y renovarse, pero él se adueñó del MAS, se apropió totalmente del partido, por eso hace el dedazo. Desplazó a quienes podíamos avanzar en el liderazgo. Los caudillos nunca han querido sombra”, indicó.

El exlegislador también señaló que Morales es hábil para incidir en la base social. “Funge como presidente vitalicio del MAS porque en los congresos él manipula y la gente baila a su ritmo, no hay renovación y el MAS va a morir con Evo. En lo aymara, hay rotación de líderes, se renuevan permanentemente, pero en el Chapare él está años de dirigente”, señaló.

Desde la dirigencia del MAS se rechaza esa postura. Gerardo García, vicepresidente del partido, destacó el liderazgo de Morales.

“Nuestro hermano Evo Morales es el único líder, fundador del instrumento político para poder gobernarnos entre nosotros mismos, escuchando al pueblo. Él ha sufrido para poder fundar este instrumento político lo han perseguido, la derecha lo quería muerto. Él es el único líder nato de este proceso de cambio, del instrumento político, para mí y para todos los compañeros y va a seguir siendo nuestro líder y dirigente las veces que el pueblo decida, es un líder nacional y mundial”, señaló.

Román Loayza, exejecutivo de la Csutcb y uno de los fundadores de MAS, señaló que éste es momento en que Morales debe descansar, retornar a las bases, para prepararse nuevamente. “No se pide que Evo salga del proyecto político, pero que descanse, que se prepare otra vez, de abajo arriba, para que sí otra vez entre al gobierno que sirva al pueblo, ya no con la dictadura sindical, dictadura política”.

García sostuvo que Morales seguirá siendo el máximo dirigente del partido las veces que las bases lo decidan. “Las veces que el pueblo decida, que la mayoría decida, que siga siendo dirigente y nuestro líder va a ser así. Aunque algunos no les guste, pero la mayoría decide. Así tiene que ser, se lo merece, es nuestro líder nacional a nivel Latinoamérica y mundial. Gracias a él tenemos relaciones con todo el mundo, además el derecho humano al agua llegó a ser reconocido gracias a Evo Morales. Él ha peleado y ha dicho que es un derecho humano, así ha luchado y vamos a seguir en la lucha”, afirmó García.

Dirigencia Csutcb

Gestión 2020-2022 El potosino Ever Rojas asumió como ejecutivo de la Csutcb en el XVII congreso ordinario, el 29 de noviembre de 2020.

El potosino Ever Rojas asumió como ejecutivo de la Csutcb en el XVII congreso ordinario, el 29 de noviembre de 2020. Gestión 2017-2020 El cruceño Jacinto Herrera fue elegido como ejecutivo nacional en el XVI congreso en Potosí, el 26 de junio de 2017.

El cruceño Jacinto Herrera fue elegido como ejecutivo nacional en el XVI congreso en Potosí, el 26 de junio de 2017. Gestión 2015 – 2017 El cochabambino Feliciano Vegamonte asumió la secretaría ejecutiva en el XX congreso realizado, en junio de 2015.

El cochabambino Feliciano Vegamonte asumió la secretaría ejecutiva en el XX congreso realizado, en junio de 2015. Gestión 2013- 2015 El chuquisaqueño Damián Condori fue elegido ejecutivo nacional en el XIV congreso de La Paz el 28 de junio de 2013.

El chuquisaqueño Damián Condori fue elegido ejecutivo nacional en el XIV congreso de La Paz el 28 de junio de 2013. Gestión 2010-2013 El potosino Roberto Coarite Cruz fue elegido como ejecutivo en el XIII congreso realizado en Sucre, en abril de 2010.

Dirigencia Bartolinas