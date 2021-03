Mycook Touch, el robot de cocina de Taurus, con pantalla táctil y recetas paso a paso

Cada vez más soluciones tecnológicas llegan a nuestra cocina para facilitarnos ciertas tareas y brindarnos nuevas experiencias.

Dentro de este espectro, los robots de cocina figuran como una alternativa con una aceptación creciente en los últimos años. Y era de esperarse, pues difícilmente puede pasar desapercibido un electrodoméstico con la capacidad de ayudar a una persona sin experiencia en la cocina a salir airosa de su misión.

La utilidad de un robot de cocina

A causa de los acelerados ritmos de vida que muchas personas han tenido que adoptar por sus rutinas, dedicarle tiempo a la cocina no siempre es una opción de interés prioritario, por cansancio o falta de tiempo.

También, hay una cuota no menor de gente que por una infinidad inimaginable de razones, no sabe cocinar o no siente un mayor interés por pulir sus destrezas en la cocina más allá de lo esencial y común.

Estos dos casos representan potenciales nichos, no exclusivos, de uso para un electrodoméstico de esta categoría. Técnicamente, más allá de las eventualidades narradas, un robot de cocina puede ser útil para cualquier persona que necesite ganar tiempo o “una mano extra” de apoyo en la cocina.

Procesos transversales a muchos tipos de receta, como amasar, triturar, sofreír, rallar u otros similares, pueden ser agilizados gracias a estos dispositivos.

Mycook Touch, un completo robot de cocina

El robot de cocina Mycook Touch agrupa todas las funciones y ventajas que se necesitan en un dispositivo que sea capaz de procesar y cocinar alimentos. Gracias a este dispositivo, es posible preparar diversos platos de una manera muy sencilla, aún sin dominar destrezas avanzadas de cocina. La experiencia de uso de este robot es amigable con usuarios de un amplio rango de niveles de experiencia, pues cuenta con un panel táctil que permite leer las recetas que se quieren preparar, con indicaciones paso a paso, sin tener que configurar las variables en el modo “receta visual”. Aunque también, si prefieres prescindir de las guías, puedes cocinar de forma manual con este robot.

A nivel de presentación, el robot de cocina Mycook Touch reluce un diseño moderno, con terminaciones elegantes, a la altura de un electrodoméstico de gama alta como este. La estructura principal de este robot se encuentra recubierta con pintura gris metalizada de alta resistencia y sus accesorios (jarras, cuchillas y otros) constan de piezas de acero inoxidable. Estos permiten prescindir de otras herramientas externas, pues el robot es capaz de cocer, sofreir, cocinar al vapor, hervir, amasar, picar, moler y emulsionar alimentos.

Gracias al diseño y a los accesorios de Mycook Touch, es posible realizar cocciones a tres niveles, en la jarra, en el cestillo y en la vaporera que tiene una capacidad de 4’5 litros.

Actualmente, el robot de cocina Mycook Touch es el único robot que utiliza tecnología de calentamiento por inducción, condición que le otorga la capacidad de alcanzar una temperatura máxima de 140ºC, haciendo de esta una alternativa muy versátil.

El éxito de la puesta en marcha de una receta radica en la precisión con la que se sigan las indicaciones presentadas. Bajo este aspecto, respetar la dosificación de los ingredientes es un aspecto muy importante de atender al momento de cocinar.

Para mantener el control sobre las cantidades a usar de cada ingrediente, el robot Mycook Touch posee una balanza incorporada, con función de tara y con una precisión de 5 gramos.

A nivel de conectividad, este robot se puede conectar a redes Wi-Fi para acceder directamente a los contenidos que puede mostrar a través de su pantalla táctil de 7 pulgadas. Gracias a su capacidad de conectarse a la nube, el robot Mycook Touch puede interactuar y sincronizar datos con otros dispositivos inteligentes, desde el teléfono móvil, app y el ordenador.

Más de 13.000 recetas gratuitas y en aumento



A disposición de quienes posean un robot Mycook, se encuentra disponible un catálogo con más de 13.000 recetas, disponibles para ser consultadas de forma gratuita.

Esta lista está sujeta a un crecimiento constante, pues es mantenida por una gran comunidad de usuarios, poseedores de este robot de cocina. Se trata del Club Mycook, una plataforma de libre acceso, donde cualquiera puede contribuir proporcionando sus propias recetas. También es posible participar en la plataforma con otra clase de interacciones: valorando recetas, para aportar referencias a otros usuarios, o guardándolas para volver a revisarlas posteriormente.

Es importante tener en cuenta que en este extenso “libro de cocina digital” se puede encontrar una amplia variedad de recetas, capaces de satisfacer los más diversos requerimientos culinarios. Esto contempla la presencia de alternativas para dietas con ciertas restricciones (libres de gluten, dietéticas, sin huevo, libres de lactosa, opciones veganas o vegetarianas, etc.), así como también platos para ocasiones especiales (cenas, cócteles, celebraciones, etc.). También, otro detalle fundamental al momento de evaluar qué cocinar es su aporte nutricional y Mycook Touch, facilita esta tarea proporcionando una completa ficha junto a las recetas.

La app de Mycook

Algo que no se puede dejar pasar es que Mycook cuenta con una aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Desde esta plataforma, puedes interactuar con tu robot de cocina enviándole recetas desde tu teléfono, armar la lista de compras para la receta escogida, recibir avisos sobre los pasos a seguir al momento de ejecutar la receta y comunicarte con la comunidad del Club Mycook, entre otras funciones más. Puedes obtenerla gratuitamente desde la App Store (iOS) o la Play Store (Android).

Mycook touch es una herramienta muy potente para incorporar a los electrodomésticos de la cocina. Sólo un dispositivo de este nivel es capaz de ofrecer con seguridad la posibilidad de preparar una comida de manera sencilla, sin demandar grandes cantidades de tiempo. Basta con introducir los ingredientes, seleccionar el tiempo de procesamiento, la temperatura y la velocidad del proceso, para comenzar a cocinar con una comodidad que puede hacer grata la experiencia hasta para los menos experimentados cocineros.

Puedes revisar todos los detalles sobre el robot Mycook Touch y acceder a su compra en su sitio web. Dentro de poco tendremos un video en nuestro canal presentando el electrodoméstico con detalle.

Enlace y precio

Desde MyCook nos han ofrecido un cupón, HATSTOUCH, para que podáis obtener un descuento de casi un 50%. Promoción Mycook Touch limitada a 15 unidades. Pulsa aquí para obtener el descuento