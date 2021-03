Netflix ha creado una categoría exclusiva para películas de menos de 90 minutos gracias a un meme viral

Poco después de que un meme de Oprah se hiciese viral, Netflix ha anunciado que ha creado una categoría en su plataforma específicamente para películas con un metraje de menos de 90 minutos. Una concesión para los más impacientes que siempre se quejan de las películas de dos horas y cuya filosofía se ha convertido en algo «memeable».

La reacción de Oprah Winfrey durante su entrevista con Meghan y Harry ha generado todo tipo de memes en la red, uno de los tuits más compartidos fue uno que comparaba películas de 90 minutos de duración en comparación con las de dos horas o más, y tenía más de 38.000 retweets y 400.000 me gusta. Algo que a Netflix no se le ha escapado.

Después de los memes, Netflix UK anunció a nueva categoría en Twitter, diciendo:

Some sub-90 highlights:

Ma Rainey’s Black Bottom (2020)

His House (2020)

My Octopus Teacher (2020)

Rocks (2019)

Monty Python and the Holy Grail (1975)

Blackfish (2013)

Mid90s (2018)

Someone Great (2019)

Space Jam (1996)

20 Feet from Stardom (2013)

The Platform (2019

