Periodista de Patria Nueva de Santa Cruz denuncia agresión de militante de agrupación ciudadana Voces

Fuente: Bolivia Tv, ABI

La periodista de la Red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, denunció este miércoles que fue agredida por una militante de la agrupación ciudadana Voces del municipio de La Guardia, cuando realizaba la cobertura de vigilias instaladas por militantes de algunos partidos políticos en el exterior del centro de cómputo instalado en la Feria Exposición de Santa Cruz.

“Al momento de estar grabando, una mujer con polera naranja, empieza a agredirme, me da un puñete en la cara. También me araño el brazo. Le mostré mi credencial de prensa y aun así no me hizo caso y me intentó quitar mi celular”, aseveró.

Mencionó que varios de sus colegas periodistas y partidarios del Movimiento Al Socialismo intervinieron y la “pudieron rescatar de esa mujer”.

“La verdad no sé qué me hubiera hecho, estaba muy molesta la señora porque le estaba grabando”, aseveró.

La periodista manifestó que quedó con el brazo “completamente arañado” y con dolor en el rostro por el golpe que recibió de la agresora.