El Alto se suma a los puentes aéreos y el pollo se vende a Bs 26 el kilo

Cerca del 95% del pollo consumido en la ciudad de El Alto llega desde Santa Cruz y Cochabamba, según la Alcaldía.

El alcalde alteño Eliser Roca recibe el cargamento.

Fuente: El Deber

La ciudad de El Alto comenzó este sábado la comercialización de carne de pollo que llegó mediante un puente aéreo desde Santa Cruz, en medio de los problemas de abastecimiento y alza de alimentos provocados por los bloqueos de carreteras. El producto se comercializa en dos puntos a 26 bolivianos el kilo.

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“Vamos a distribuir primero en dos distritos, posteriormente van a llegar mañana y pasado más vuelos con pollo, vamos a estar cumpliendo con los diferentes lugares de la ciudad de El Alto”, afirmó el alcalde alteño Eliser Roca.

El secretario municipal de Desarrollo Económico, Willy Tancara, informó que el traslado incluyó un total de 7 toneladas de pollo que arribaron en un vuelo coordinado con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), como parte de un puente aéreo impulsado por la Alcaldía alteña.

El pollo será comercializado a 26 bolivianos el kilo en dos puntos habilitados por el municipio. Uno en la zona Villa Bolívar Municipal, entre la avenida Bolivia y calle 5 del Distrito 2, y otro en la avenida Juan Bautista Oquendo, a la altura de la parada 601, en la zona Juana Azurduy de Padilla F y G del Distrito 1.

Más temprano, el alcalde Eliser Roca advirtió que el elevado costo del producto responde a la fuerte dependencia que tiene El Alto del abastecimiento proveniente de otros departamentos. Según indicó, cerca del 95% del pollo consumido en la ciudad llega desde Santa Cruz y Cochabamba, mientras que apenas un pequeño porcentaje se produce en el norte paceño.