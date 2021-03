¿Podría una inteligencia artificial gobernar un mundo sustentable en el futuro?

Uno de los principales problemas del planeta en el que vivimos es que cada gobierno tiene unos intereses muy particulares y limitados, sin visión global, por lo que no hay ninguna política sustentable que beneficie a la humanidad como un todo.

Los problemas de la inmigración, del hambre, del paro, del medio ambiente y de la lucha contra una pandemia solo podrán ser solucionados si existe un movimiento sincronizado por parte de todos los países, y eso es algo muy difícil de conseguir.

Si ponemos un ejemplo basado en la situación actual, vemos como gobiernos de países con recursos son capaces de ignorar la pandemia, afectando así el resto del mundo. Si un país ignora la pandemia, el virus mutará en ese paraíso, y esa mutación afectará al resto de países. Lo mismo ocurrirá si un país decide volver a realizar pruebas nucleares, a emitir gases nocivos… en fin, los ejemplos podrían no acabar nunca.

El caso es que el tema de usar una Inteligencia Artificial para gestionar globalmente los problemas es algo que ya se ha tratado en el mundo del cine. Inteligencias que llegan a la conclusión de que lo mejor para el planeta es que desaparezca el ser humano, por ejemplo, algo que podría ser realidad si dicha inteligencia artificial tiene algún problema serio en su programación.

Porque un programa es un programa, hay programadores humanos por detrás (de momento), y para crear un sistema capaz de tomar decisiones globales habría que establecer algunas variables fundamentales, como la de maximizar la supervivencia de nuestra raza y la de otros animales, ya que esa variable sería suficiente para crear soluciones que no acaben con el medio ambiente (sin medio ambiente no hay vida, y las decisiones deben respetar la vida por encima de todo). No es posible caer en el Robopocalypse de Daniel H. Wilson con la tecnología actual.

Lo que no puede hacerse

La inteligencia artificial sirve para enmarcar un problema y diseñar una solución, las máquinas no aprenden, hay científicos e ingenieros humanos que dicen todo el rato lo que deben hacer, no tienen motivaciones personales ni planes de aprendizaje estratégico como los humanos, lo único que pueden hacer es realizar cálculos estadísticos impresionantes y aconsejar en función de esos datos.

En muchas ocasiones se ha dicho que los sistemas de IA actuales son idiotas sabios. Estamos muy lejos de imaginar una IA a nivel humano, por lo que si queremos solucionar los problemas del mundo tendremos que sentarnos en la misma mesa y negociar para que todos ganen, algo que no se nos da muy bien, por cierto.

Lo que sí podría hacerse

Lo que sí podría hacer una Inteligencia Artificial es analizar los recursos de cada región del planeta y establecer una estrategia sustentable para que haya una distribución inteligente de los mismos. No estoy hablando de comunismo, estoy hablando de estrategia, de encontrar modelos de negocio adaptados a cada región del planeta, a cada cultura, a cada forma de trabajar, para que exista un tsunami de esfuerzos orientados a conseguir un objetivo común.

Una IA podría decir: «para reducir la temperatura del planeta en un grado en los próximos 10 años el país A debería dejar de minar cobre y plantar maíz, que exportaría al país B a cambio de una reducción de carne del 10% que enviaría al país C… » algo que se nos escape, algo que un humano no podría saber porque no tiene como analizar todos esos datos.

Por supuesto, para llegar a ese punto, sería necesario que todos los países alimenten con información muchas veces confidencial a un solo sistema, y eso es algo que solo ocurre en los libros de ciencia ficción.