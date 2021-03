Presidente Arce dice que hará respetar el voto popular con la justicia para El Alto

Fuente: Red Uno, ATB

El presidente Luis Arce garantizó este lunes que hará respetar el voto popular con justicia para El Alto, donde en noviembre de 2019 se registró la masacre de Senkata que saldó con muertos, heridos y detenidos producto de la represión policial y militar.

“Vamos a hacer respetar el voto popular con justicia para el pueblo alteño”, aseveró, en un acto público en el que se entregó un sistema de agua potable ampliado en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto.

El mandatario consideró que el requisito principal para que haya paz social en el país es la justicia.

En ese contexto, Arce pidió que el pueblo se mantenga unido para enfrentar los ataques de la derecha, que está conformada por los políticos de partidos que perdieron en las elecciones subnacionales realizadas el 7 de marzo de este año.

Los representantes de la derecha no triunfaron en los comicios subnacionales porque no tenían votación y hoy salen a los medios de comunicación a reclamar y pretender hacer respetar sus argumentos con un nivel de respaldo popular tan bajo, advirtió.

“Sabemos lo que ha pasado en nuestro país y no lo va a ocultar un spot televisivo. No va a ocultar un gobierno de facto lo que hemos vivido los bolivianos en octubre y noviembre del año pasado. No se puede ocultar, la justicia tiene que demostrar y tiene que traer a todos los culpables de lo que ustedes se están quejando”, sentenció.

Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo, el conflicto de 2019 dejó en Bolivia 35 muertos, 833 heridos y 1.504 arrestos o aprehensiones, con masacres en Senkata de El Alto y Sacaba de Cochabamba y operativos conjuntos entre FFAA y la Policía Bolivia.