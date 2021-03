Santos Quispe negó que sea apadrinado por Luis Fernando Camacho e incluso aseguró que no quisiera “ni mirarle la cara” porque —en su criterio— hizo “mucho daño a El Alto”.

A dos semanas de la segunda vuelta electoral, el candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Jallalla, Santos Quispe, endureció su discurso contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y consideró que algunas exautoridades de ese partido político “son un cáncer” para el país porque —en su criterio— solo buscan generar división.

“Yo le digo a esa cúpula masista que su tiempo ya acabó, tiene que convencerse de una vez que ya acabó su tiempo (y también quiero) hablar directamente al expresidente Evo Morales, (al exministro Juan Ramón) Quintana y (al exvicepresidente) Álvaro García Linera: ustedes son un cáncer que solo quieren dividir nuestro país, quieren robar y quieren masacrar. ¿Acaso no recuerdan qué hicieron? Han masacrado a Achacachi, a los mineros, a Adepcoca y nosotros (por eso) ya no los queremos”, vociferó.

Agregó que, en ese sentido, el departamento de La Paz ya no quiere más a los “dinosaurios” y busca el cambio “en toda la magnitud de la (actividad) política”.

“Y yo soy un joven profesional que quiere la unidad (porque) el MAS nos hizo pelear mucho, nos hizo pelear entre aymaras, quechuas, entre la ciudad y el campo; (en cambio) nosotros estamos buscando la unidad de todos, ya basta de esas peleas”, insistió.

Además, pidió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca ya no hacerse “utilizar” con esa “cúpula masista” o “esa vieja rosca”.

“Trabajen por la población boliviana, trabajen con los candidatos electos, ya no busquen la división; hay que buscar la unidad de toda Bolivia, hay que buscar trabajar por todos los municipios, no solo con un (color político)”, añadió.

Por otro lado, rechazó que sea apadrinado por el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, después de que su oponente del MAS, Franklin Flores, afirmó ese extremo en una entrevista televisiva.

“Mi persona no tiene contacto ni teléfono de nadie, (…) yo no puedo hablar con ese (…), él ha hecho mucho daño a la ciudad de El Alto y no quisiera hablaré nunca con él, ni mirarle la cara”, enfatizó.

En las elecciones subnacionales del 7 de marzo, Flores obtuvo el 39,70% de los votos y Quispe, el hijo del histórico Felipe Quispe, ‘El Mallku’, logró el 25,18%. Aunque muy distantes los números entre uno y otro candidato, al MAS no le alcanzó la victoria en primera vuelta, se quedó a tres décimas de rebasar el 40% de votos necesarios.