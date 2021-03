Tarija: Trabajadores de salud advierten con entrar en paro por deudas salariales

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Trabajadores de salud, dependientes del Gobierno Departamental de Tarija, realizaron un acto de protesta este miércoles en la plaza Luis de Fuentes y Vargas, exigiendo a la Gobernación que se les cancele casi tres meses de sueldos retrasados, por ello, solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Humano interceder en el conflicto y dar celeridad a sus demandas.

“Hemos comenzado medidas de presión porque al comienzo no hubo ni una respuesta por parte de las autoridades, hace tiempo atrás nos han convocado para dialogar pero no hay rapidez y estamos en emergencia, inicialmente nos dijeron que este tema podía resolverse en un par de días pero ya han pasado meses y no vemos resultados”, aseveró uno de los afectados, Alejo Valdez.

Por otro lado, indicó que están a la espera de que el Ejecutivo aplique la Ley Departamental de Nivelación Salarial para trabajadores de salud, para que además reciban beneficios laborales y logren un “trato digno”, más aún al constituirse en personal de primera línea para la atención de pacientes diagnosticados con Covid.

“Seguimos esperando que se nos de la nivelación, es difícil para nosotros, el Gobierno Departamental debe cumplir con la Ley 410, desde el 2020 que solicitamos recibir los sueldos directamente del TGN (Tesoro General de la Nación)”, acotó.