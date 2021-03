Un piquete de ojos obligó a suspender una pelea de UFC y abrió el debate sobre un histórico cambio de reglamento

El combate entre Leon Edwards y Belal Muhammad celebrado en Las Vegas terminó sin decisión luego de casi dos rounds

Fuente: infobae.com

Este fin de semana el evento de UFC en Las Vegas tenía como combate principal el cara a cara entre Leon Edwards y Belal Muhammad, pero los aficionados de las artes marciales mixtas se quedar con sabor amargo tras haber visto menos de dos rounds de acción. Es que un accidente provocó que el duelo se terminara antes de lo previsto y no se declarase a un ganador.

Cuando se celebrara el segundo asalto, el inglés le dio un puñetazo al rostro que lastimó gravemente a Belal Muhammad y que obligó al árbitro a detener de inmediato la pelea. Es que uno de los dedos del atacante entró directo en el ojo de su adversario en un piquete accidental que puso en riesgo la salud de su rival.

Luego de que los médicos atendieran el lóbulo derecho de Belal Muhammad, el cuál estaba hinchado y sangrando, el juez tuvo que suspender definitivamente el duelo y por tratarse de un accidente se determinó que no haya un ganador.

“Gracias por todo el amor y apoyo que he estado recibiendo de mis verdaderos fanáticos, de las personas que de verdad me apoyan. Estoy devastado con el resultado y espero que Belal se recupere completamente. En este viaje no es extraño para mí tener que lidiar con la frustración pero no puedes romperme. Me siento genial, molesto también, pero es lo que es. Los veré pronto”, escribió el británico en su cuenta de Instagram luego de haber recibido críticas por su golpe. A su vez, señaló: “Creo que merezco una oportunidad por el título en mi próxima pelea. Me he reconstruido desde mi primera pelea con Kamaru (Usman). Estaba en una racha de ocho victorias seguidas. Esta noche iba a ser la novena. Todo estaba escrito. Era más que claro que estaba ganando la pelea. Creo que merezco la próxima oportunidad por el título. Creo que debería ser el siguiente”.

Así quedó el rostro de Belal Muhammad

Este lunes, Belal Muhamma publicó un video dirigido a Edwards : “Si eres un hombre, si eres un verdadero contendiente, si crees que eres un verdadero campeón, tienes que vencer a todos. Entonces, tienes que vencerme y luego ganarte tu oportunidad por el título. ¿Crees que te ganaste una oportunidad por el título sin un concurso? Eso es lo más estúpido que he escuchado. No te mereces una oportunidad por el título, te mereces otra revancha”.

“Que seas feliz después de un asalto, eso solo muestra lo patético que eres y lo débil de mente que eres… y me demuestra que te iba a romper”, insistió.

El inesperado desenlace abrió un debate sobre los guantes que se usan en UFC y el peligro que estos ocasionan para los propios luchadores. Aljamain Sterling, peleador de la compañía, escribió en su cuenta de Instagram: “Necesitamos guantes nuevos. Están ahí fuera. Simplemente no entiendo qué estamos esperando para realizar estos cambios. ¿Cuántas lesiones oculares más necesitamos para traer estos nuevos guantes, que reducen significativamente la extensión de los dedos?”.

Es que ya han sido varias voces dentro de UFC las que han expresado la necesidad de optar por guantes curvos, que impidan tanta libertad a los dedos para evitar este tipo de accidentes. Darren Till, otra figura del deporte de la jaula, bromeó en Twitter al publicar una foto de un guante de cocina: “Pido que estos sean los nuevos guantes”.