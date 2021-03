Un Tigre con 18 jugadores jóvenes va por tierra a Potosí

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Tuve que tomar una dura decisión”, resaltó el presidente de The Strongest, Ronald Crespo, al informar que un plantel alterno de 18 jugadores jóvenes viajó anoche (21:30) a Potosí, por tierra. El Tigre debe medirse hoy (18:15) ante Nacional, en el Víctor Agustín Ugarte, por la primera fecha del torneo único 2021.

“Están, en este momento, abordando el bus, están rumbo a Potosí y están en defensa de lo que es la institución”, explicó Crespo anoche al hablar del equipo que viajó liderado por Luis Orozco.

El mandamás del Tigre tomó esa determinación porque “no se reprogramó la fecha y no se cambió el horario del partido; entonces, en mi condición de presidente, mi obligación es precautelar la institución y tuve que tomar una dura decisión, pero oportuna”.

Ayer, durante todo el día, Crespo estuvo “en contacto permanente con los jugadores del primer plantel, pero lamentablemente Fabol tiene una conversación preestablecida con todos los capitanes”.

Desde las 21:30, aproximadamente, 18 jugadores y el cuerpo técnico viajaron en un bus a la Villa Imperial.

Crespo aclaró que no busca la confrontación y pidió no referirse a posibles sanciones a los futbolistas que eligieron no viajar a Potosí. Pidió diálogo abierto para solucionar el conflicto con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

“Soy de la idea de que no sólo la federación debería reunirse con Fabol, deberíamos estar los 16 presidentes de los clubes, más los 16 capitanes de los equipos, el comité ejecutivo y deberíamos tener un diálogo abierto para solucionar esto, de cara a la opinión pública”, apuntó.

El encuentro de hoy entre Nacional y The Strongest será dirigido por el árbitro Javier Revollo, quien será colaborado por Jesús Ramírez y Juvenal Vilca.

Plantel juvenil

Estos son algunos jugadores del plantel juvenil del Tigre que viajaron a Potosí, según el programa partidario de The Strongest, El Derribador:

Daniel Delfín Calisaya

Gadiel Jared Barrientos

Zoe Adriázola

Ignacio Arze

Wálter Quispe

Jesús Cuba

César Santa Cruz

Luis Huanca

Iker Colque

Denilson Espinoza

Cristhian Abastoflor

Giancarlos Ochoa

Gerel Buezo

Eyber Massi

Juan Villavicencio

Daynor Huanca

Franclyn Noco

DT: Luis Orozco

Asistente Técnico Pablo Cabanillas